Cioloș, despre candidatura la europarlamentare: "Nu plec din România. Pot să renunț mai devreme sau mai târziu la mandat, pot să îl duc până la capăt / Mă veți găsi și pe listele de la parlamentare"

Cioloș a declarat și că se va afla și pe lista de la alegerile parlamentare din 2020."Alegerile europarlamentare sunt esențiale pentru PLUS. Nu intenționez să părăsesc România, am intrat în politică nu pentru a ma întoarce la Bruxelles, pentru că dacă îmi doream rămâneam acolo, nu veneam în România să înființez un partid. Nu se pune problema să plec nicăieri din România însă participarea mea în alegerile europarlamentare mi se pare un element cheie pentru a contribui la un succes PLUS, care vor da tonul pentru ceea ce se va întâmpla mai departe," a spus el marți, într-o conferință de presă.Întrebat dacă va renunța la mandat, acesta a răspuns: "Pot să renunț mai devreme sau mai târziu (la mandatul de europarlamentar - n.r.), pot să duc mandatul până la capăt, lucrurile vor depinde de cum o să evolueze situația. Nu fug deloc de o responsabilitate, pe care mi-am asumat-o de la început de a mă veți regăsi cu siguranță pe listele de la alegerile parlamentare din 2020."Întrebat despre discuțiile cu USR privind colaborarea în alegeri, Cioloș a anunțat că decizia se va lua la ambele partide pe 2 februarie."Discuțiile cu USR continuă, chiar astăzi am avut un schimb de mesaje cu Dan Barna. Vom vedea care va fi decizia, nu știm care va fi, într-un fel sau altul intenționăm să colaboram cu USR la alegeri. Foarte probabil o decizie o vom lua pe 2 februarie," a spus Cioloș, precizând că ambele partide vor avea atunci ședințe la nivel de conducere."Cu PNL relația este una de deschidere, am avut discuții informale cu lideri din PNL și cu președintele Iohannis. La începutul anului am discutat (cu președintele - n.r.) despre situația politica din țară, am discutat despre președinția Consiliului UE", a mai spus Cioloș."Dacă voi candida (la prezidențiale - n.r.) nu o voi face din adversitate, ci pentru a propune un proiect politic. Am o relație de respect cu dl președinte Iohannis, care m-a susținut. Nu văd de ce asta ar fi o problemă" a mai afirmat fostul premier.