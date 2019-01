Administratorul paginii "Rezist" își cere scuze pentru atacul la adresa lui Cioloș: A fost o opinie personală

Redăm mesajul acestuia "DEZMINȚIRE.Eu, Petre Sarbu administrator al acestei pagini doresc să încep în primul rând prin a-mi cere scuze pentru faptul că m-am lăsat purtat de val și am postat o opinie personala în numele comunității #REZIST. Corect ar fi fost să postez pe profilul personal și apoi să dau share.Am greșit si imi merit toate opiniile negative pe care le-am primit.Cu toate astea rămân ferm pe poziție când un politician greșeste trebuie să-și asume greșeala. Dacă ne pretindem oameni noi, în momentul în care că unele persoane cu care ne-am asociat se dovedesc a fi altceva decât au lăsat să pară în a doua clipă ar fi cazul să ne dezicem de ele.N-am înțeles însă de ce lumea a considerat că e un atac la PLUS, când eu am spus că "n jurul RO100 și MRÎ s-au strâns niște oameni aparent valoroși, cu principii sănătoase, oameni care pot schimba România în bine".Nu mai priviți partidele ca pe niște oșteni strânși în jurul unui tătuc. Chiar dacă era Maica Tereza, lui Băsescu tot îi plecau parlamentarii la PSD.O să fiu mai atent pe viitor și o să postez opiniile personale pe pagina personală, nu pe cea a unei comunități."Autorii se adresează fostului premier astfel: "Tu, Dacian Cioloş, nu ești un om nou."Postarea este însoțită de captura de ecran cu un articol de pe site-ul Libertatea, din 2001, cu știrea unui accident rutier provocat de Adrian Iordache, unul dintre fondatorii PLUS, fiul lui Alexandru Iordache despre care a afirmat Marius Oprea că a fost anchetatorul său în 1988, fiind maior la Securitate.Mesajul, postat luni dimineață, a atras zeci de comentarii ostile, majoritatea solicitând divulgarea clară a identității autorului. Au fost și utilizatori care au spus că nu vor ma participa la prostestele organizate de "rezist".