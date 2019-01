Orban: Pe Dragnea și pe Tăriceanu i-a durut în bețele de la schi că România nu are buget

"PNL a luat decizia astăzi să demareze strângerea de semnături atât la Cameră, cât și la Senat, în tentativa noastră de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare. Am solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare încă de acum două săptămâni. Din păcate, în timp ce România nu are buget, pe Dragnea și pe Tăriceanu i-a durut la umbrelă, pentru că erau cu burta la soare sau pe pârtiile de schi, sau i-a durut în bețele de la schi că România nu are buget. Au refuzat convocarea sesiunii extraordinare pentru adoptarea unor acte normative fundamentale, pentru rezolvarea unor situații grave din societatea românească. Obiectivul convocării sesiunii extraordinare prin intermediul semnăturilor unei treimi dintre parlamentarii din Camera Deputaților, respectiv de la Senat, este acela de a găsi soluții imediate pentru probleme majore care afectează societatea românească. În primul rând lipsa bugetului de stat", a declarat Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL.Liberalii solicită din nou respingerea de urgență a OUG 114/2018, intitulată și OUG privind "taxa lăcomiei"."De asemenea considerăm că este necesar un răspuns imediat față de creșterea dramatică, îngrijorătoare a fenomenului infracțional în special din cauza celor aproape 14 mii de deținuți eliberați înainte de termen ca urmare a legii recursului compensator", a adăugat liderul liberal.Orban acuză Guvernul PSD-ALDE și de prăbușirea leului."Previziunile noastre se adeveresc. Leul s-a prăbușit, cursul de schimb leu-euro a atins un prag istoric în care euro a ajuns 4,7 ron, iar prăbușirea leului continuă. De asemenea, pe piața de energie la tranzacțiile pentru ziua următoare s-au atins maxime istorice pentru prețul energiei. Toate aceste fenomene reprezintă de fapt consecințe ale politicilor economice dezastruoase duse de guvernele PSD-ALDE, în special a ultimei trăznăi fiscale adoptată la sfârșitul anului trecut, OUG 114/2018, cea care instituie suprataxe", a mai spus Ludovic Orban.