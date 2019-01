Comunitatea #Rezist, atac dur la Cioloș: "Nu ești un om nou / Toți ăștia care aveți sau ați avut legături cu comuniștii, securitatea, să vă dați în spate. Jos labele de pe România!"

Postarea, mai jos:



Aceștia i se adresează fostului premier astfel: "Tu, Dacian Cioloş, nu ești un om nou."Postarea este însoțită de captura de ecran cu un articol de pe site-ul Libertatea, din 2001, cu știrea unui accident rutier provocat de Adrian Iordache, unul dintre fondatorii PLUS, fiul lui Alexandru Iordache despre care a afirmat Marius Oprea că a fost anchetatorul său în 1988, fiind maior la Securitate."Daciane, când spui că "sigur se poate 'demonstra' că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate" noi îți spunem să mai tai dracului din ele câ întreaga ta viață, activitate și carieră reprezintă o serie lungă de astfel de "demonstrații". Uite, Daciane, ăsta din captură e omul cu care te-ai asociat! Ce coincidență nașpa să te asociezi cu o beizadea, cu fiul unui torționar de miliție, cu unul care la începutul anilor 2000 își permitea să se plimbe cu un SUV de top și care dacă făcea accident îl chema pe tăticu' să mușamalizeze", afirmă cei din comunitate în mesaj."Jos labele de pe România, nu vă mai tolerăm și nu vă mai înghițim indiferent de culoare politică pe care o reprezentați. Nu ne mai prostiți cu securiști buni și securiști răi, cum vă prindem, cum vă ardem", mai scriu ei.Mesajul, postat luni dimineață, a atras zeci de comentarii ostile, majoritatea solicitând divulgarea clară a identității autorului. Au fost și utilizatori care au spus că nu vor ma participa la prostestele organizate de "rezist":"Nu voi mai participa la nici un protest rezist, nu voi mai participa la nici o campanie rezist. Sa va fie rusine, si voi lucrati la a distruge acea fragila unitate a disperarii noastre. SOLICIT PUBLIC NUMELE CELUI, CELEI, CELOR CARE AU SCRIS ACEST TEXT. CU ANONIMA SA MERGETI LA SECURITATE. E incredibil, asa dezamagire nu am simtit de foarte mult timp. Sa va fie rusine, pe cine ati consultat cand ati scris ce ati scris?", a comentat cineva.La ora 14.00, postarea stârnise 52 de "reacții", dintre care doar 31 like-uri. Pagina Rezist are circa 30.000 de aprecieri.În replică, fostul premier a scris pe Facebook că "asocierea numelui meu cu oameni pe care nu îi cunosc este un lucru mizerabil", adăugând că "jurnalistul" Marius Oprea are, "în mod ironic", același nume cu "unul dintre cei mai controversați oameni politici din România". "Având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, sigur se poate < > că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate", mai spunea în mesaj Cioloș.