Adrian Țuțuianu: Voi construi o alternativă la PSD. El nu spune dacă își face partid sau dacă se înscrie în vreun partid

Senatorul Adrian Ţuţuianu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, că va construi o alternativă la PSD, neprecizând însă dacă își înființaează o nouă formațiune sau dacă se va înscrie în vreun partid. El a mai spus că are discuţii cu Marian Neacşu, cu Paul Stănescu, dar că va vorbi şi cu Gabriela Firea despre planurile sale politice.





Ţuţuianu a spus că a primit oferte de la partidele politice importante, dar a menţionat că va anunţa decizia până la începutul sesiunii parlamentare.





''Nu am convocat conferinţa de presă ca să vă anunţ că m-am înscris în vreun partid politic, când voi face acest anunţ o să fie încunoştiinţată toată lumea'', a spus Ţuţuianu, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că urmează să se înscrie în Pro România.





El a precizat că nu crede că este eficientă atacarea în instanţă a excluderii sale din PSD şi a explicat de ce, adăugând că vrea să creeze o alternativă la PSD.





''Până la începutul sesiunii parlamentare, voi anunţa ce decizie am luat. Am ajuns la concluzia că demersul judiciar nu are niciun fel de eficienţă. Să termin un litigiu peste doi ani înseamnă o pierdere de vreme şi lucrul ăsta, sigur, mă va costa pe mine, dar poate costa şi viaţa politică locală. A doua chestiune, pot să mă judec doi ani şi să dau tot peste Dragnea la PSD peste doi ani şi atunci rezultatul unui asemenea demers să fie zero. A treia chestiune, rămân în politica dâmboviţeană şi naţională, voi construi o alternativă la PSD şi sper, mi-am propus, să schimb fundamental lucrurile în ce priveşte echilibrele politice în Dâmboviţa şi nu numai'', a afirmat Ţuţuianu, potrivit Agerpres.





Acesta a mai spus că s-a delimitat de Liviu Dragnea, dar nu şi de primarii şi consilierii PSD.





''Ultima subliniere pe care vreau să o fac e că, permanent, m-am delimitat de Liviu Dragnea, de Rovana Plumb şi de camarila care ţine astăzi PSD ostatic. Niciun moment nu m-am îndepărtat de primarii PSD, de consilierii locali, de consilierii judeţeni, de oamenii de bună credinţă din acest partid şi totdeauna voi avea în vedere alegătorii, care mi-au încredinţat mandatul de senator, anterior de preşedinte de consiliu judeţean şi aşa mai departe. Deci nu mă voi distanţa niciodată de oameni, le voi susţine acele proiecte care vin să sprijine ceea ce noi am spus în campania electorală din 2016. Care va fi proiectul pe care merg veţi afla până la începutul sesiunii parlamentare'', a declarat Adrian Ţuţuianu.





Exclus la finalul anului trecut din PSD, Ţuţuianu a susţinut că poartă discuţii cu Marian Neacşu, Paul Stănescu, dar că va discuta şi cu Gabriela Firea despre planurile sale politice.





''Este evident că discut cu Marian Neacşu, că discut cu Paul Stănescu, discut cu Gabriela Firea, suntem oameni care ne-am verificat un pic în bătălia aceasta din septembrie anul trecut până astăzi. Şi sunt oameni a căror opinie contează. Săptămâna care a trecut am discutat şi cu Paul Stănescu şi cu Marian Neacşu, nu am discutat cu Gabriela Firea, că ştiţi foarte bine că a fost operată, dar voi discuta în cursul săptămânii acesteia'', a spus Ţuţuianu.