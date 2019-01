Klaus Iohannis s-a întâlnit cu liderii PNL la Vila Lac 2. Orban: "Discuțiile au fost strict legate de agenda europeană și importanța alegerilor europarlamentare"

"Tematica întâlnirii a fost strict legată de agenda europeană, de coordonarea acțiunilor pe perioada derulării președinției europene, îmbunătățirea imaginii, de stabilirea priorităților. Am discutat, în perspectiva alegerilor europarlamentare, și de importanța alegerilor și mai ales de câteva priorități care trebuie incluse în programul nostru pentru Parlamentul european. De asemenea am discutat de întâlniri importante care urmează să aibă loc pe perioada președinției, în special în cadrul PPE. Pe 16 martie este o reuniuni importantă la care va participa candidatul PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber. Am discutat de posibilitatea unei reuniuni PPE în marja consiliului european de la Sibiu" a declarat Orban."Există o comunicare permanentă între noi pe orice temă importantă, fie legată de agenda europeană, fie națională, atunci când e nevoie de stabilirea unor poziții corecte. Nu e o periodicitate, dar nu e un secret pentru nimeni existența acestui parteneriat, normal, făcut în cadrul Constituției și în beneficiul românilor" a mai precizat acesta.Potrivit unor surse politice, președintele nu a discutat cu cei din PNL despre lista de candidați la alegeri. Din informațiile HotNews.ro, este foarte posibil ca pe această listă să nu regăsească fostul președinte Crin Antonescu, care s-a înscris în cursa internă dar nu beneficiază de o susținere în cadrul partidului.Primele locuri ar urma să fie ocupate de Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Vasile Blaga, Daniel Buda, însă este posibil ca lista să fie deschisă de o persoană din afara partidului.Liberalii au termen limită pentru această lista 15 februarie, urmând ca pentru aceasta să fie dat un vot în forul de conducere. Săptămâna viitoare sunt așteptate și sondaje de opinie privind alegerile europarlamentare.