Opoziția critică suspendarea emisiei Realitatea TV de către CNA: Represiune politică revoltătoare / CNA - jandarmul lui Dragnea / Atentat la democrație

Redăm pozițiile celor trei partide de opoziție, transmise presei:



"Decizia Consiliului Național al Audiovizualului de sancționare a postului Realitatea TV cu suspendarea emisiei este una vădit politică din care reiese fără dubiu faptul că această deciziei are considerente politice.Această decizie, în spatele căreia se află coaliția PSD-ALDE-UDMR, nu este altceva decât o continuare a intervenției brutale a Jandarmeriei din 10 august, de data aceasta împotriva organelor de presă neafiliate politic.Practic, este o reinstituire a cenzurii de tip comunist și o încălcare grosolană a Constituției și a Legii. Nu poți să sancționezi o televiziune pentru că reflectă adevărul și pentru că apără drepturile și libertățile cetățenilor în fața unui comportament abuziv al forțelor de ordine transformate în forțe de represiune.Solicit CNA să revină asupra deciziei, de îndată, și să anuleze acest precedent periculos pentru libertatea de exprimare din România!""PSD-ALDE încearcă să intimideze televiziunile care nu îl laudă pe ”iubitul conducător” Liviu Dragnea. Decizia CNA de astăzi de a sancționa postul Realitatea TV sub pretextul că a difuzat mesaje cu conținut obscen adresat PSD încalcă libertatea presei.CNA, un organism care ar fi trebuit să reprezinte imparţialitatea în media românească, ignoră derapajele şi minciunile ordinare pe care PSD şi ALDE ni le servesc zilnic pe posturile de televiziune aservite lui Dragnea şi sancționează televiziunile care nu transmit știri pe placul liderului PSD."”Devine din ce în ce mai clară încercarea disperată a lui Dragnea de a prelua statul pe persoană fizică şi de a pune pumnul în gură oricui îndrăzneşte să spună adevărul care îl incomodează. Pe Dragnea, Tăriceanu, Carmen Dan, Tudorel Toader şi pe alţii ca ei îi enervează libertatea presei, libertatea românilor şi adevărul! Practicile comuniste nu mai sunt prezente doar în manualele de istorie. PSD şi ALDE guvernează întocmai cum au fost şcoliţi să o facă înainte de 1989. Aşa nu se mai poate! Dat fiind că CNA este o instituție care funcționează sub control parlamentar, USR va cere la începutul sesiunii o comisie de anchetare a activității acesteia”, transmite președintele USR Dan Barna."PMP consideră că decizia CNA de suspendare a emisiei postului Realitatea TV este o acţiune dictatorială, prin care Liviu Dragnea încercă să pună pumnul în gură jurnaliștilor ce au curajul să i se opună. În același timp, sancțiunea aplicată de CNA reprezintă o încercare de falsificare a istoriei şi de cauţionare a violenţelor nejustificate din 10 august.PMP solicită desfiinţarea CNA pentru că este o instituţie care, oricum, nu îşi mai îndeplineşte menirea pentru care a fost creată, fiind total decredibilizată. În acest moment, CNA este o simplă coadă de topor folosită de Liviu Dragnea pentru a-i intimida pe cei care mai au curajul să ofere o tribună de la care să fie criticat partidul – stat.Sancțiunea aplicată de CNA este, în mod evident, un abuz, un atac inacceptabil la libertatea de expresie și un atentat la democrație. Surpinzător este că actuala putere a folosit cu cinsim și obrăznicie represiunea violentă a protestului din 10 august ca pretext al acestei aberaţii. După ce că au bătut şi au gazat cetăţeni care protestau paşnic, acum vor să interzică oamenilor şi să vorbească despre așa ceva. În contextul în care s-a ajuns în Parlamentul European, la Comisia Europeană, la CEDO, la ONU cu acest subiect, nu poți să pretinzi că subiectul nu există.PMP apreciază că avem de-a face cu o acţiune mai largă de represiune împotriva tuturor celor care au acţionat legal, la Inspecţia Judiciară, de exemplu, existând un dosar prin care s-a cerut sancţionarea procurorilor care anchetează jandarmii ca urmare a acţiunii lor din 10 august."Nu este un secret că Dragnea are ca vis închiderea Realităţii TV sau preluarea, prin intermediari, a televiziunii şi transformarea acesteia într-un instrument de propagandă proprie. Pentru ca vise de acest gen să nu se transforme în realitate, PMP le este alături tuturor jurnaliştilor liberi şi curajoşi care îşi fac cinstit şi conform propriei conştiinţe meseria, relatând abuzurile actualei Puteri.