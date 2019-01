Dăncilă răspunde criticilor eurodeputaților: Niciun român nu poate să spună că Guvernul a luat o decizie împotriva Justiției / Trebuie să protejăm cetățenii afectați de protocoalele secrete

„Niciun român nu poate să spună că Guvernul a luat o decizie împotriva Justiției”, a susținut premierul Viorica Dăncilă, ca răspuns la criticile mai multor eurodeputați privind ofensiva puterii de la București asupra sistemului judiciar. „Nu am niciun act normativ pe masa guvernului”, referitor la amnistie, a adăugat premierul, completând însă „trebuie să protejăm cetățenii afectați de protocoalele secrete”.Dăncilă s-a răfuit în absență cu Guy Verhofstadt, acesta nefiind în sală la momentul răspunsului, acuzându-l că încearcă „să inducă” românilor propriile sale convingeri.„Mă așteptam ca un lider de grup politic să vină cu propuneri de agenda europeană, nu probleme interne ale unei țări care a preluat președinția Consiliului UE. Aș vrea să știu ce reproșează Verhofstadt Guvernului României? Îi solicit să-i lase pe români să hotărască singuri, să nu încerce să inducă propriile convingeri pentru români”, a spus ea.„Referitor la amnistie, am spus de nenumărate ori: nu am niciun act normativ pe masa guvernului referitor la acest lucru. Nu vrem să apărăm pe nimeni, vrem să protejăm cetățenii împotriva abuzurilor. Vrem să protejăm drepturile cetățenilor care au fost afectați de decizii ale justiției, de protocoale secrete între servicii și justiție. Cei care țipă tare acum, mulți dintre ei vor să ascundă ce s-a întâmplat de fapt în România și că au fost parte a acestui sistem care a dus la încălcarea drepturilor omului. Niciun român nu poate să spună că Guvernul Român a luat o decizie împotriva Justiției. Toate legile au fost adoptate în Parlamentul României care este expresia voinței poporului român.”, a adăugat Dăncilă.