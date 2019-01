Adrian Țuțuianu, exclus din PSD, spune că are "oferte foarte tentante de la trei partide mari, importante", între care PNL

Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus din PSD după ce a semnat scrisoarea prin care îi cerea demisia lui Liviu Dragnea, spune că a primit "oferte foarte tentante de la trei partide mari, importante". El a evitat să precizeze care sunt acestea, nominalizând doar PNL.

Într-un interviu la postul local de televiziune "Columna", președintele Consiliului Județean Dâmbovița a spus că este decis să își continue activitatea politică și administrativă pentru că mai are "ceva de spus în politica dâmbovițeană și "idei pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea economică și socială a țării și a județului Dâmbovița".

El a spus că a fost înlăturat din PSD doar "în urma voinței, dorinței lui Liviu Dragnea, cu largul concurs al unor personaje" care și-au dorit să ocupe pozițiile pe care el le-a avut până în noiembrie 2018.

Țuțuianu a susținut că are "oferte foarte tentante" de la trei partide importante.

"Am discutat cu mai multe partide politice (...). Am discutat cu partidele politice importante, serioase, către care aș putea să merg ținând cont de profilul meu personal, dar și de profilul ideologic. Am oferte foarte tentante de la trei partide politice mari, importante. Rămâne să văd dacă voi merge în această direcție sau dacă voi continua demersurile juridice de reîntoarcere în PSD”, a spus Țuțuianu.





Întrebat care sunt partidele mari, fostul vicepreședinte al PSD a evitat să ofere detalii, spunând doar că este vorba despre "partide importante aflate și la guvernare, dar și în opoziție". Singurul partid pe care l-a nominalizat a fost PNL.

"Vă pot spune că am ofertă și de la PNL, dar n-aș vrea să dezvălui conținutul acestor discuții pentru că au fost discuții purtate într-un cadru restrâns", a afirmat Adrian Țuțuianu. Răspunzând unei întrebări, el nu a negat nici varianta unei oferte din partea ALDE.

El a mai spus că va lua o decizie în două-trei săptămâni, "pentru că intrăm într-o logică electorală".