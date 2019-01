Crin Antonescu: Mă încadrez „cu vârf și îndesat” în criteriile PNL pentru europarlamentare. Sunt cât se poate de anti-pesedist

Fostul preşedinte PNL Crin Antonescu a declarat, luni, că se încadrează ''cu vârf şi îndesat'' în criteriile stabilite de PNL pentru candidaţii la europarlamentare, subliniind că este ''cât se poate de anti-pesedist''."În ce priveşte criteriile din portretul robot pe care l-a făcut domnul Orban unui bun candidat la europarlamentare şi în general pentru acest partid, (...) personal cred că mă încadrez chiar cu vârf şi îndesat pentru că cu valorile dreptei liberale am fost de aproape 30 de ani, încercând să le definesc mai clar sau să contribui la eforturile de definire a lor, că ele nu se reduc la a fi anti-PSD, nu au cum. În al doilea rând, în ceea ce priveşte anti-pesedismul, nu vreau să par lipsit de modestie într-o vreme în care este concurs de anti-pesedism, dar şi sincer cred că nu am de luat lecţii. Unu la mână, pentru că puţini oameni în ţara asta în viaţa politică au motive să nu iubească PSD aşa cum am eu, nu trebuie să explic de ce. Doi la mână, cred că puţini oameni politici au produs daune PSD cum totuşi am produs eu şi nu aş da decât exemplul faptului că, asumându-mi o decizie pe care nu o regret absolut deloc, o decizie corectă, dar grea, în 2014, am făcut cred singurul pas care putea împiedica PSD să aibă astăzi preşedinte", a afirmat Crin Antonescu la Antena 3, citat de Agerpres.El a adăugat că "anti-pesedismul efectiv şi cu sens trebuie să însemne o alternativă şi nu o ciorovăială permanentă"."Familia politică europeană, pentru cine are scăpări de memorie sau este tânăr intrat în viaţa politică, aduc aminte că tot decizia mea ca preşedinte a fost (...) de a duce partidul în PPE (...). Nu cred că mi se pot da lecţii de anti-pesedism. Eu sunt cât se poate de anti-pesedist. Nu sunt idiot, asta e altceva. Cred că anti-pesedismul efectiv şi cu sens trebuie să însemne o alternativă şi nu trebuie să însemne o ciorovăială permanentă, cum nu trebuie să însemne ocultarea unor lucruri grave care se întâmplă în România şi pe care nu le face PSD", a afirmat Antonescu.Crin Antonescu a mai spus că a intrat în politică liber şi a ieşit liber."Din păcate, nu sunt în poziţia de a face ceva împotriva lor (a abuzurilor - n.r.) şi atunci vorbirea sau tăcerea contează mai puţin, dar dacă vorbim de dreapta politică şi dacă vorbim de temeiurile pentru care am intrat în politică unii acum 25 de ani, acum 30 de ani, unii acum 6 luni la PNL, cred că sunt acelea de a nu tolera nici abuzuri, nici aberaţii, nici persecuţii, nici situaţii în care unii politicieni nu mai au curajul să vorbească. Eu am intrat în politică liber şi am ieşit liber, voi candida sau nu la europarlamentare este un detaliu care nu schimbă fondul problemei", a susţinut Antonescu.El a mai afirmat că are, din punctul său de vedere, toate condiţiile îndeplinite pentru a putea intra în calcul la europarlamentare."Eu sunt în acest moment, în această discuţie, în urma unui fapt simplu: în frunte cu domnul preşedinte Orban, în mod public, mulţi colegi au solicitat în repetate rânduri revenirea mea în politică. Am spus că decizia mea de a nu reveni în conducerea partidului, în Parlamentul României, de a nu reveni în viaţa politică din România este ireversibilă şi are nişte motive pe care le-am spus de o mie de ori (...) Dar la chestiunea privitoare la Parlamentul European am spus da, asta aş face, dacă doriţi, sunt la dispoziţie, dacă nu, nu. Au spus că doresc atunci, eu am depus această candidatură, am un dosar de candidatură, am, din punctul meu de vedere, toate condiţiile îndeplinite ca să pot intra în calcul, partidul va face o evaluare, cum a spus şi preşedintele Orban, a spus corect şi criteriile", a mai spus Antonescu. El mai declarat că nu are niciun indiciu că preşedintele Klaus Iohannis ar fi reticent referitor la candidatura sa la europarlamentare. "Nu am niciun indiciu şi sincer nici nu cred, pentru că eu, la urma urmelor, aşa sunt obişnuit să gândesc: dacă aş fi în locul domnului Iohannis nu m-ar deranja deloc ca o persoană de felul meu să fie pe lista partidului care mă susţine. Aşa gândesc eu, nu am niciun indiciu să consider că domnul Iohannis are ceva împotriva mea sau a candidaturii mele", a adăugat Antonescu.