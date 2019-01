Băsescu, despre Președinția Consiliului UE: România ar putea „zgâlțăi” UE care pare debusolată și fără curaj prin trei mari proiecte

Traian Băsescu a afirmat că, la finalul mandatului Președinției Consiliului UE, România va primi calificativul „decent”, iar țara noastră „se va aşeza ţanţoşă” pe lista lungă a statelor în a căror Președinție „nu s-a înregistrat nici un progres în crearea unei viziuni legate de viitorul UE”, potrivit Mediafax.

„Putem avea o preşedinţie excelentă şi curajoasă! Preşedinţia României pare a fi sortită a se desfăşura în cenuşiul ultimelor preşedinţii ale Uniunii Europene, fie că ne referim la cea a Bulgariei sau la a Austriei. Aceleaşi teme prioritare fie că vorbim de migraţie, BREXIT, azil, securitatea frontierelor, buget UE şi buget zonă Euro, politica agricolă comună etc. etc. Nimic nou sub soare, iar la sfârşitul mandatului românesc aceeaşi listă va fi transferată următoarei preşidenţii cam în acelaşi stadiu de la preluare iar calificativul primit de România va fi „decent” şi ţara se va aşeza ţanţoşă pe lista lungă a ţărilor în a căror preşidenţie nu s-a înregistrat nici un progres în crearea unei viziuni legată de viitorul Uniunii Europene”, a scris Traian Băsescu, miercuri pe Facebook.

Fostul președinte al României a adăugat că țara noastră ar putea „zgâlțăi” UE care pare debusolată și fără curaj prin trei mari proiecte.

„România poate zgâlţâi Uniunea Europeană care pare debusolată şi fără curaj în a-şi defini propriul viitor, lansând de la înălţimea Preşidenţiei Rotative a Uniunii Europene trei mari proiecte şi anume:

1.Bătălia pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Uniunea Europeană;

2. Planificarea proceselor pentru ca în următorii 15 - 25 ani să se realizeze Statele Unite ale Europei;

3.Planificarea finanţării şi realizării în următorii 10 – 15 ani a marii magistrale fluviale de transport Rotterdam – Rin – Main – Dunăre – Constanţa”, a explicat Băsescu.

De asemenea, senatorul PMP a spus că toate cele trei proiecte implică un efort diplomatic extraordinar, mai ales cel pentru realizarea unei amânări a Brexit în primă fază.

„Pentru fiecare din cele trei mari proiecte există soluţii dar toate implică un efort diplomatic formidabil pentru ca la sfârşitul mandatului nostru proiectul de la punctul 1 să se realizeze măcar şi printr-o amânare a BREXIT-ului în primă fază, iar cele de la punctele 2 şi 3 să rămână pe agenda Consiliului UE pentru următoarele preşidenţii. Putem avea o preşedinţie care să primească un calificativ „EXCELENT” şi „CURAJOS”. De ce nu? P.S. – argumentaţia pentru susţinerea celor 3 proiecte este prea lungă pentru a fi postată”, a conchis Traian Băsescu.

România a preluat, de la data de 1 ianuarie a acestui an, Președinția rotativă a Consiliului UE pentru un mandat de șase luni. Debutul oficial al președinției române la Consiliul UE va fi marcată printr-un concert, joi, începând cu ora 20.00, la Ateneul Român.

Potrivit unui anunțat al reprezentanței CE în România, președintele Comisiei Europene va susține, joi, un discurs cu această ocazie. Discursuri vor ține și premierul Vasilica-Viorica Dăncilă, președintele Parlamentul European Antonio Tajani și președintele Consiliului European Donald Tusk.

De asemenea, vineri, Jean-Claude Juncker va avea, vineri, întâlniri bilaterale cu președintele Klaus Iohannis și ulterior cu premierul Viorica Dăncilă, potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene. Cele două reuniuni vor fi urmate de conferințe de presă.

Agenda președintelui Comisiei Europene include întâlniri, vineri, și cu președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, la Palatul Parlamentului, conform anunțului reprezentanței CE în România.