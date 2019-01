Viorica Dăncilă beneficiază din nou de protecția SPP. Serviciile, pe perioada deținerii președinției Consiliului UE

La un an după ce Viorica Dăncilă a renunțat la serviciile SPP, ofițerii Serviciului se întorc la Palatul Victoria pentru a asigura protecția premierului pe perioada în care România deține președinția Consiliului UE. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al guvernului Nelu Barbu.





Acesta a precizat, pentru Mediafax, că pe perioada deținerii președinției Consiliului UE, premierul beneficiază de servicii de pază din motive de securitate.





Anterior, surse oficiale au declarat că Viorica Dăncilă beneficiază de paza și protecția ofițerilor SPP.





La începutul mandatului, ea a renunțat la serviciile oferite de SPP, în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat în mod repetat pe şeful serviciului că se implică în politică.





”Începând de astăzi (miercuri - n.r.) doamna premier beneficiază de paza și protecția ofițerilor SPP. Doar dânsa, nu și ceilalți miniștri. Nu este sigur dacă paza și protecția SPP operează doar în perioada reuniunilor ocazionate de președinția română a Consiliului UE”, au mai precizat pentru Mediafax sursele citate.





Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la sfârșitul lunii ianuarie 2018, la începutul şedinţei de guvern, că a transmis încă de luni seara că nu vrea să beneficieze de protecţia ofiţerilor SPP, urmând să îndeplinească ”formalităţile legale în acest sens”.





”Pentru că a apărut o serie de speculaţii în spaţiul public, aş vrea să precizez că am transmis SPP încă de luni seara că nu vreau să beneficiez de protecţie. Înţeleg că toţi miniştrii au aceeaşi opţiune şi am comunicat deja acest lucru. Vom îndeplini formalităţile legale în acest sens. Nu am nicio problemă cu ofiţerii SPP, a căror muncă o respect, nici nu instituţia, însă aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat în acest sens”, a declarat Viorica Dăncilă.





Și miniştrii din Cabinetul său au renunţat la protecţia Serviciului de Protecţie şi Pază, în contextul acuzaţiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa şefului SPP, Lucian Pahonţu.