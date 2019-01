Ponta despre alegerile prezidențiale: Dacă Tăriceanu se desprinde de Dragnea pot să-l susţin

"Noi ne-am propus - şi eu personal am şi experienţa şi capacitatea să o fac - şi am pornit deja asemenea discuţii, să facem un fel de pol al normalităţii, alternativ la aceste două variante, să identificăm, nu sunt aşa 100 de oameni, sunt vreo 4-5 candidaţi cu profil social-democrat, european, oameni bine văzuţi, (...) şi să construim o alternativă, un candidat, după alegerile pentru Parlamentul European, pe care să-l sprijinim toţi şi care, în primul rând, să-l scoată pe Dragnea din primul tur, că aţi văzut că are 5% în sondaje, însă are cea mai puternică maşinărie politică, PSD, şi are cei mai mulţi bani care au fost vreodată în România", a declarat Victor Ponta, citat de agenția Agerpres.Ponta susține că poate să facă o campanie la prezidenţiale pentru cineva în care crede cu adevărat că poate fi o alternativă.Este Gabriela Firea, cu care n-am avut o relaţie bună în ultima perioadă, tocmai pentru că era mare iubire cu Dragnea, până i-a arătat Dragnea ce înseamnă iubire. Are şanse? O susţin. Este Corina Creţu cu care am avut întotdeauna o relaţie bună, dar nu ştiu dacă vrea să candideze, dar altfel un om pe care îl apreciez şi care cred că are calităţile, are relaţii europene mult mai bune decât Iohannis, e mai PSD-istă decât Dragnea (...) las la o parte orgoliile, las la o parte lucrurile personale, pentru că miza e mult prea importantă, şi pot să fac campanie pentru cineva în care cred cu adevărat că poate fi o alternativă", a spus Ponta.Fostul premier mai spune că nu vrea ca, la turul doi al alegerilor prezidenţiale, să fie nevoit să aleagă între Klaus Iohannis şi Liviu Dragnea.