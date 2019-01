Ministrul Apărării susține că n-a făcut armata pentru că, la terminarea facultății, nu mai era obligatorie. Ce scrie în CV-ul oficial al ministrului

„E adevarat ca n-ati satisfacut stagiul militar? Cam ce lucru credeti ca va indreptateste sa fiti Ministrul Apararii (lasati la o parte bazaconia cu cursurile alea ale CNA)? Ati tinut vreodata in mina vreo arma?”, este întrebarea pe care un bărbat a scris-o pe pagina de Facebook a ministrului Apărării.În replică, Gabriel Leș a răspuns: „Nu am efectuat stagiul militar dintr-un motiv foarte simplu: eram student. Iar până la terminarea studiilor România trecuse la armată de profesionisti. Cat despre abilitățile de a mânui o armă, cred că rezultatele obținute la concursurile de tir pot sta mărturie”.Executarea serviciului militar obligatoriu a fost suspendată în România începând cu 1 ianuarie 2007, ultima încorporare pentru termen redus fiind în iunie 2006. Din 2004 nu s-au mai făcut încorporări pentru forțele navele, iar de la finalul lui 2005 pentru cele aeriene. Potrivit CV-ului oficial al lui Gabriel Leș, acesta a terminat facultatea în 2002, iar un an mai târziu a început studiile de masterat care au fost finalizate în 2004. De asemenea, Leş a terminat liceul în 1994 și a început facultatea abia trei ani mai târziu, în 1997.Ministrul Apărării, Gabriel Leş, membru PSD, are 43 de ani, la alegerile din decembrie obţinând primul mandat în Senatul României. Este membru al comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În octombrie 2015 a fost numit secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) de premierul de la acea vreme, Victor Ponta, funcţie pe care a ocupat-o până în octombrie 2016. Anterior a fost director la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Satu Mare. A ocupat funcţii şi administraţia publică locală.