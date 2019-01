PNL vrea să îl oblige în instanță pe Victor Ciorbea să sesizeze la CCR ordonanța cu "taxa pe lăcomie"

"Am luat decizia în Biroul Executiv de a finaliza până la sfârșitul săptămânii viitoare o acțiune în contencios împotriva Avocatului Poporului pentru a-l obliga să atace această OUG (114/2018 privind implementarea unor măsuri fiscale) la CCR. De asemenea intenționăm în cursul acestei acțiuni pe care o declanșăm în contenciosul administrativ să invocăm o excepție de neconstituționalitate privitoare la legea Avocatului Poporului, astfel încât să determinăm CCR să se pronunțe asupra obligativității Avocatului Poporului de a declanșa controlul de constituționalitate prealabil în cazul OUG emise de Guvern deoarece în așezământul constituțional actual singura instituție care poate declanșa acest control este Avocatul Poporului, iar până astăzi Avocatul Poporului a refuzat sistematic să declanșeze acest control de constituționalitate", a declarat liderul PNL.Ludovic Orban a precizat că excepția de neconstituționalitate pe care PNL o va invoca în timpul procesului va determina CCR să analizeze atribuția Avocatului Poporului de a sesiza Curtea cu privire la Ordonanțele de urgență."Noi am sesizat Avocatul Poporului, care fundamentat, cu argumente, arătând care sunt criticile noastre de neconstituționalitate legate de conținutul acestei OUG, să sesizeze CCR În paralel înaintăm o acțiune în instanță, care să oblige Avocatul Poporului să sesizeze CCR și de asemenea intenționăm în cursul acestui proces, că se pot invoca excepții de neconstituționalitate pe parcursul proceselor, să invocăm o excepție de neconstituționalitate care să determine CCR să se pronunțe asupra modului de interpretare a acestui atribut al Avocatului Poporului, care este singura instituție care poate declanșa controlul de constituționalitate prealabil în cazul OUG adoptate de Guvern. De asemenea am solicitat în cazul OUG 114, în cadrul sesiunii extraordinare să fie inclusă pe ordinea de zi, să fie dezbătută în procedură de urgență, astfel încât fie să o respingem, fie în cazul în care nu reușim respingerea ei să o putem ataca la CCR ca și grup parlamentar al PNL", a adăugat Orban. Liberalii au solicitat, vineri, Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) referitor la ordonanţă de urgenţă adoptată de Guvern care prevede introducerea unor măsuri fiscale, printre care şi "taxa pe lăcomie" pentru bănci.