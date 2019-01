Ministrul Apărării susține că a încercat să vorbească cu Iohannis despre noul șef al Armatei. Ce răspuns ar fi primit /„Am avut numeroase inițiative de a dialoga cu Palatul Cotroceni”

„Teza conform căreia am mers la Cotroceni pentru a solicita emiterea unui decret de numire (sau a mai multora) pentru o persoană neeligibilă este profund neadevărată. Lipsa dialogului a fost cea de-a doua linie de argumentare prin care s-a încercat culpabilizarea celor implicați în procedură. Vă pot spune, ca am avut numeroase inițiative de a dialoga pe această temă cu Palatul Cotroceni. Deși este de notorietate tensiunea care există între guvern și președinție, am făcut tot posibilul pentru a evita o stare de ostilitate, și subsecvent un blocaj. Eu înțeleg rolul ministrului Apărării ca fiind un personaj discret, dar activ, care nu face din Armată o tribună de la care să-și optimizeze scorul electoral. Concret, l-am contactat direct, și din timp, pe președinte pentru a discuta deschis, spre a avea perspectiva domniei sale asupra problemei, însă reacția a venit prompt: “Președintele este Ocupat!””, a scris Leș pe Facebook.Ministrul Apărării susține că în cazul numirii noului șef al Statului Major „s-a încercat o ambuscadă, care să genereze profit în plan mediatic, electoral”.„Din fericire am la dispoziție căile legale pentru a readuce lucrurile în matca lor legală. Imi asum totuși vina de a fi mizat pe faptul că președintele nu-și va permite să abordeze domeniul apărării și securității în cheie pur electorală. Cu privire la decretul de prelungire a mandatului de șef SMAp (pe perioada maximă de un an) emis de președinte, situația din punct de vedere juridic este fără echivoc. În mod absolut simetric, propunerea de prelungire se supune aceleiași proceduri ca și cea de numire”, mai precizează Leș.Surse guvernamentale au precizat pentru Mediafax că Executivul va ataca decretul președintelui Klaus Iohannis prin care a prelungit cu un an mandatul șefului Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă, sesizarea urmând să fie depusă în instanță cel mai probabil în decursul zilei de miercuri.Preşedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă ca şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcţie.Ulterior, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Apărării, Gabriel Leş, au acuzat că şeful statului nu a avut bază legală, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.