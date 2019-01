​​VIDEO Eugen Nicolicea, apostrofat și urmărit în trafic de un protestatar / Florin Iordache: Este inadmisibil. Vom analiza dacă legile sunt prea ușoare

Materialul video este urmat de altă transmisie live în care Marian Ceaușescu se află în autoturism și îl vede pe Nicolicea în mașină în trafic. În acel moment îi adresează mai multe injurii.













Marian Moroşanu, poreclit „Ceauşescu”, este unul dintre cei mai activi membri ai mişcării #Rezist, fiind prezent la aproape toate mitingurile organizate în Bucureşti împotriva partidului de guvernământ. Acesta susţine că este victimă a Revoluţiei din 1989 şi spune că a fost împuşcat în picior, în timp ce protesta în Piaţa Universităţii din Bucureşti.

Iordache, despre protestatarul care l-a apostrofat pe Nicolicea: „Este inadmisibil. Vom analiza dacă legile sunt prea ușoare”

„Până la urmă, să vii să șicanezi un om pentru că are o altă atitudine sau o altă părere? Pot să înțeleg că cineva are o altă opinie, dar nu pot să înțeleg că depășește un cadru civilizat și normal”, a completat Iordache.

"Bună ziua, domnule Nicolicea. La mulți ani, ce faceți?", spune Marian Ceaușescu."Bine, mulțumesc frumos de urare", îi răspunde Eugen Nicolicea, în timp ce urcă în mașină."Anul ăsta o să vă mai bateți joc de noi atâta? Că sunteți un nesimțit, știți, nu? Ați băut și urcați beat la volan? Ați băut? Golanule!", strigă după el Marian Ceaușescu. Ulterior, protestatarul se urcă în mașină și îl urmărește pe deputat în trafic.Deputatul PSD Florin Iordache a declarat duminică pentru Mediafax, în legătură cu protestarul care l-a apostrofat și urmărit în trafic pe colegul său Eugen Nicolicea, că aceste ieșiri sunt la limita legii și este inadmisibil „modul în care se jignește”.„E un comportament normal? Dacă cineva are ceva de spus, eu zic să spună potrivit normelor legale. Vom analiza ca să vedem dacă legile sunt prea ușoare, în ideea că îți dă posibilitatea să ai un comportament anormal, pentru că până la urmă cine are ceva de spus se poate comporta totuși civizilat și fără astfel de ieșiri. Dacă cineva are ceva de comentat vizavi de o atitudine politică a unui politician, are ocazia, atunci când sunt alegeri, să aibă o altă opțiune. Sau se poate, dacă consideră că a încălcat o lege respectivul, atunci se poate adresa organelor, dar modul în care se jignește și s-a depășit o anumită barieră cred că este inadmisibil”, a declarat Florin Iordache.Social-democratul a adăugat că este nemulțumit „de ieșirile acestea la limita legii”.Nicolicea nu este primul oficial urmărit de către protestatarii #Rezist. Anul trecut, președintele CCR Valer Dorneanu a fost urmărit și apostrofat până în fața blocului de protestatarii Cristian Dide şi Marian Ceauşescu. Ulterior, Mălin Bot și alți protestatari au mers acasă la Florin Iordache, unde i-au lipit afișe pe garaj În legătură cu protestatarii care i-au vandalizat, în noiembrie 2018, poarta garajului, Florin Iordache a precizat duminică pentru Mediafax că avocatul său a depus, în luna decembrie, o plângere penală la Parchetul General, care își urmează cursul legal.