Nicolicea propune o lege care să introducă termene de aplicare a deciziilor CCR / Codrin Ștefănescu: Ideea este excepțională / PSD ia în calcul și o plângere împotriva lui Iohannis pentru nerevocarea lui Lazăr

Codrin Ștefănescu, despre propunerea lui Nicolicea: „Ideea este excepțională”

Codrin Ștefănescu anunță că PSD ia în calcul o plângere împotriva lui Klaus Iohannis pentru nerevocarea lui Augustin Lazăr

Eugen Nicolicea a precizat pentru Mediafax că social-democrații din conducerea PSD vor decide care este forma pe care o va lua propunerea sa, ca inițativă legislativă în Parlament sau însușită de Guvern.„Eu o să îl propun ca inițiativă legislativă. Acum urgența rezolvării unei astfel de chestiuni este maximă și este posibil, dacă Guvernul va considera necesar, să adopte o ordonanță de urgență. Ceea ce propun eu este, evident, o propunere. Eu îl prezint conducerii, după care se va decide. Bănuiesc că, fiind punerea în acord cu o decizie a Curții care spune că e la latitudinea Parlamentului să introducă termene, nu poate avea nimeni nimic împotrivă, deci nici măcar președintele, pentru că el exact asta invoca, că nu sunt prevăzute niște termene”, a afirmat Eugen Nicolicea.„În decizia sa, CCR a spus că instituirea unor termene e la latitudinea Parlamentului, termene în care să se execute spre exemplu remanierea cu tot ceea ce implică ea, adică vacantare de loc, respectiv numirea de miniștri. Deci, în consens cu decizia Curții, evident că se vor institui termene în care președintele trebuie să reacționeze, pentru că în momentul de față a întârziat o astfel de chestiune vreo 40 și ceva de zile, fiindcă nu s-a terminat. Deci asta înseamnă instituirea unor termene. După care evident că trebuie să avem, acolo unde avem termene prevăzute sau expresii care se referă la termene, în sensul de timp, am văzut că au fost încălcate de președinte, probabil invocând că nu le-a înțeles”, a continuat Nicolicea.Deputatul PSD a oferit ca exemplu cea mai recentă hotărâre a Curții Constituționale, care a decis că există un conflict juridic între Guvern și Președinție, obligându-l pe șeful statului să emită de îndată decretele de revocare a miniștrilor Transporturilor și Dezvoltării, lucru care nu s-a întâmplat imediat după publicarea deciziei CCR.„Am să dau exemplu. Prin decizia aceasta ultimă, la punctul doi, Curtea spune că președintele va revoca de îndată. Explicația sintagmei «de îndată» este necesară pentru faptul că președintele, ca să pună în aplicare punctul doi, trebuia să aplice de îndată revocarea. Ori el a făcut acest lucru după 16 zile. Nimeni nu cred că își imaginează că de îndată ar însemna 16 zile (...) La punctul trei, Curtea zice că președintele trebuie să explice refuzul de îndată. În a 16-a zi zice că mai așteaptă nu știu ce motivare de la consilieri. Adică în aplicarea punctului doi, domnul președinte consideră că de îndată înseamnă 16 zile, iar la punctul trei consideră că de îndată înseamnă 16 zile și cât s-or mai gândi consilierii. Este evident că sintagmele de felul acestea trebuie să fie explicate, adică prevăzute în lege ce înseamnă pentru că am ajuns să facem legi pentru persoane care nu cunosc, se fac că nu cunosc sau sunt abuzive. Trebuie să fie atât de clare încât nimeni să nu mai poată spune că de îndată înseamnă ba 16 zile, ba cât or vrea consilierii. Sintagmele vor fi definite foarte clar ca să nu poată fi interpretate sub nicio formă”, a susținut social-democratul.Secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a declarat la rândul său, sâmbătă, pentru Mediafax, că este o idee excepțională propunerea deputatului PSD Eugen Nicolicea de a avea o inițiativă legislativă care să introducă termene de aplicare a deciziilor CCR, pentru că astfel toți ar fi obligați să respecte legea.„Este foarte bună propunerea. Trebuie să ne spună juriștii ca domnul Eugen Nicolicea care este cea mai bună variantă, dar ideea, pe fond, este excepțională, și astfel toată lumea va fi obligată cel puțin să respecte legea. Pentru că în România trebuie să dai o lege prin care să îi obligi pe unii să respecte legile. Este incredibil, dar aceasta este situația”, a spus Ștefănescu.Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că va respinge propunerile premierului Viorica Dăncilă pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltării, și anume, Mircea Drăghici și Lia Olguța Vasilescu.Cu o zi în urmă, șeful statului semnase decretele de vacantare a posturilor de ministru al Transporturilor, după demisia lui Lucian Șova, respectiv de ministru al Dezvoltării regionale şi administrației publice, după demisia lui Paul Stănescu.Cele două ministere funcționează cu miniștri demisionari de o lună. Premierul anunțase zilele trecute că președintele a informat-o că nu va accepta propunerile Lia Olguța Vasilescu (la Ministerul Dezvoltării) și Mircea Drăghici (la Transporturi).O decizie a Curții Constituționale din 19 decembrie a stabilit că șeful statului era obligat să emită de îndată decretele de constatare a vacantării celor două funcţii de ministru şi să răspundă motivat legat de numirile noilor miniştri.Secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a mai declarat sâmbătă pentru Mediafax că partidul ia în considerare depunerea unei plângeri penale împotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocării procurorului general Augustin Lazăr, afirmând că președintele a comis un act de trafic de influență.„Pentru ce a făcut cu siguranță ne gândim la niște plângeri penale și la declarația lui (Klaus Iohannis - n.r.) legată de procurorul general, care în mod sigur este un act de trafic de influență la vedere. Pur și simplu s-a exprimat de la Cotroceni în favoarea unei persoane care coordonează și conduce procurorii care o anchetează pe soția lui (Carmen Iohannis - n.r.)”, a afirmat Codrin Ștefănescu.Întrebat de Mediafax dacă este vorba despre o plângere distinctă de cea pe care PSD o are în vedere împotriva șefului statului pentru trădarea interesului național, Codrin Ștefănescu a răspuns: „Da, în mod clar”.Acesta a adăugat că președintele Iohannis consideră că este deasupra românilor și, prin protecția neconstituțională pe care o acordă procurorului general, „garantează că dosarul familiei lui va rămâne cel mult pe loc sau va fi soluționat favorabil”.„Prin refuzul de a emite decretul de revocare a procurorului general, Klaus Werner Iohannis comite un act de trafic de influență asupra celui care conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde la Parchetul de pe lângă ÎCCJ se află în cercetare un dosar penal privind dobândirea prin fals și uz de fals a unor proprietăți imobiliare chiar de către familia sa. Deci această protecție neconstituțională pe care Klaus Werner Iohannis și șeful Parchetului General și-a acordă reciproc nu poate fi privită în afara contextului în care soția președintelui a refuzat în mod repetat să se prezinte la audieri la Parchet, într-un dosar penal, situându-se deasupra legii și în disprețul obligațiilor legale pe care le are orice cetățean al României. Prin urmare, Klaus Werner Iohannis se consideră peste cetățenii României, de care oricum își bate joc, iar prin această protecție neconstituțională garantează că dosarul familiei lui va rămâne cel mult pe loc sau va fi soluționat favorabil”, a completat Ștefănescu.În concluzie, secretarul general al PSD a spus că partidul are obligația de utiliza toate mijloacele constituționale pentru a apăra statul de drept, nu pe cel „de drepți” pe care îl reprezintă Klaus Iohannis.„Prin urmare, noi ca PSD avem obligația să facem uz de toate mijloacele legale și constituționale pe care le avem la dispoziție pentru asigurarea ordinii constituționale și a statului de drept, adevărat de drept, nu de drepți pe care îl reprezintă el, și în același timp să asigurăm stabilitatea politică necesară în perioada în care România deține Președinția Consiliului UE”, a conchis Codrin Ștefănescu.Reacția social-democratului vine în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că nu îl va revoca pe procurorul general Augustin Lazăr, spunând că ministrul Tudorel Toader, „probabil neavând altă treabă mai bună de făcut”, a trimis din nou aceleași documente prin care cere revocarea.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, la sfârșitul lunii decembrie, deputaţilor Mircea Drăghici şi Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, să depună plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis. Despre aceste subiect, Codrin Ștefănescu, a declarat joi, pentru Mediafax, că social-democrații nu au abandonat ideea de a depune pe numele șefului statului o plângere pentru trădarea interesului național.