Respins de Iohannis, Drăghici reacționează: Am fi avut amândoi ocazia să intrăm în istorie

„Păcat, domnule Președinte Iohannis! Am fi avut amândoi ocazia să intrăm în istorie! Dumneavoastră ați fi dat un semn de normalitate și ați fi arătat că doriți să colaborați, iar eu aș fi putut demonstra că sunt un bun partener în proiectele pentru țară. Din păcate, ați ales altceva! Ați ales să refuzați, fără nicio rațiune, fără nicio logică, fără să faceți o analiză!”, a scris Drăghici.El susține, totodată, că „Olguța Vasilescu și cu mine am fi fost cei mai îndreptățiți aleși să unim Piteștiul de Craiova printr-o autostradă, amândoi din pozițiile de ministru pentru care am fost propuși”.Mircea Drăghici afirmă, de asemenea, că refuzul președintelui de a-l numi la Transporturi este unul cu miză electorală.„Nu binele României și proiectele pentru țară sunt prioritatea dumneavoastră. Ci, așa cum v-ați și început declarația de astăzi, interesul dumneavoastră este pur politic și electoral. Iar românii vor vedea cum sacrificați progresul țării pentru miza personală a unui nou mandat”, își încheie Drăghici postarea pe Facebook."Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost și publicate și s-a văzut încă o dată că decretele mele se publică în aceeași zi, ca să ne amintiom de o discuție. Nu am formulat încă un răspuns de refuz, fiindcă asta va fi, voi respinge. Echipa mea lucrează la această analiză, însă până la mijlocul săptămânii viitoare voi da publicității inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile făcute de premier. Aceste argumente le veți putea în argumentația pe care o voi prezenta inclusiv public", a declarat Klaus Iohannis."Cu doamna premier intenționez să discut ori de câte ori mă caută într-o discuție care privește guvernul", a mai spus președintele.