Ecaterina Andronescu: Candidatul PSD la prezidenţiale are toate şansele nu numai să intre în turul doi, dar şi să câştige

Aceasta a subliniat că electoratul PSD a dovedit la celelalte alegeri prezidenţiale că îşi susţine propriul candidat. "În general, electoratul nostru îşi susţine propriul candidat, este dovedit în ani acest lucru", a afirmat ministrul Educaţiei.Ea a arătat că în acest moment se poate vorbi numai despre scenarii posibile, înaintea deciziei care se va lua între PSD şi ALDE cu privire la alegerile prezidenţiale."Dacă există înţelegere în alianţă să iasă cu un singur candidat, şansele cresc. Dacă această înţelegere nu va exista, fiecare partid va avea propriul său candidat şi cred că PSD-ul, cu dimensiunea pe care o are în electorat, are toate şansele candidatul PSD-ului nu numai să intre în turul doi, dar chiar să câştige. Sau candidatul alianţei. (...) Momentan suntem înainte de o decizie, deci putem să vorbim doar despre scenarii posibile", a mai spus Ecaterina Andronescu.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat pe 27 decembrie că nu respinge din start varianta unei candidaturi a liderului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, pentru alegerile prezidenţiale, important fiind ca viitorul preşedinte să fie un candidat comun al celor două partide care formează coaliţia de guvernământ."Intenţionez să ajungem într-un timp rezonabil - şi eu, şi domnul Tăriceanu şi cele două partide - la concluzia că trebuie să fie un candidat unic şi după momentul acela vom şi stabili cine are cele mai mari şanse. Nu resping nicio variantă, nu resping varianta nici cu mine, nici cu domnul Tăriceanu, nici cu altcineva. Cine vom constata că are cele mai mari şanse, pentru că domnia lui Iohannis trebuie să înceteze. Încă cinci ani cu Iohannis înseamnă dezastru pentru România", a spus Dragnea, la Antena 3.El a mai menţionat că obiectivul social-democraţilor pentru alegerile prezidenţiale este ca viitorul preşedinte să fie candidatul PSD-ALDE.