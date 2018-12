Tăriceanu: În 2019 vocea României să se facă auzită mai bine în Europa

"Anul ce se termină a fost unul în care am avut de trecut peste o serie de provocări, dar a fost și un an în care am realizat progrese importante pentru țara noastră. (...) Într-un moment în care întoarcem pagina anului 2018 și ne pregătim pentru noul an, îmi doresc ca 2019 să fie un an al solidarităţii între români, în care vom reuși să punem capăt dezbinării din societate, un an în care să asigurăm prosperitate și siguranță, atât cetățenilor, cât și țării", a scris Tăriceanu, pe Facebook.Liderul ALDE spune că își dorește pentru anul ce vine ca "vocea României să se facă auzită mai bine în Europa" și vrea "o Românie puternică într-o Uniune Europeană puternică, în care cetățenii sunt tratați în mod egal".