UPDATE Dăncilă: Nu știu dacă aș semna plângerea pentru înaltă trădare pe numele lui Iohannis / Președintele nu și-a cerut scuze pentru că m-a jignit

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, într-un interviu pentru Antena 3, că nu știe dacă ar semna o plângere pentru înaltă trădare pe numele președintelui, dacă ultima semnătură i-ar aparține, deoarece are experiența propriei plângeri și știe cât este de neplăcut."Nu știu dacă aș semna această cerere, pentru că eu am avut această acuzație și stiu ce neplăcut a fost pentru mine să pot să le explic partenerilor strategici ce se întamplă, fără a fi vreun argument. Trebuie făcută o analiză ce e în interesul României din acțiunile președintelui, să îi ceri președintelui, premierului, liderilor politici care fac afirmații, toate ar trebui să fie analizate și stopate într-un anumit fel, toate aceste decizii care duc la prejudiciu de imagine a țării tale nu trebuie trecute cu vederea", a declarat Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3, citat de Mediafax.Premierul a făcut referire la dosarul care a vizat-o în urma plângerii făcute de liderul PNL Ludovic Orban și care a fost clasat."Nu am primit înștiințarea că dosarul a fost clasat, am văzut declaratiile legate de acest dosar care a adus un deserviciu major României", a mai spus Dăncilă.Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat recent că plângerea pentru înaltă trădare împotriva lui Iohannis va fi depusă în 2019. "Da, anul viitor (n.r.: plângerea penală). În noaptea de anul nou. La începutul anului viitor să vedem dacă se face în timpul vacanței parlamentare sau după începerea sesiunii parlamentare. Urmează să avem răspuns zilele acestea", a declarat Liviu Dragnea.Premierul a declarat că șeful statului Klaus Iohannis nu și-a cerut niciodată scuze pentru ieșirile sale care au vizat-o și că nu așteaptă să fie tratată special pentru că e femeie, dar comportamentul lui Iohannis îi pune o etichetă chiar președintelui."Când jignirile vin de la președinte, este cu atât cu atât mai neplăcut, pentru că trebuie să aibă altă atitudine. Nu l-am văzut adversar. Ca să fii adversar, trebuie să mergi într-o luptă, eu nu am o lupta cu prședintele Iohannis. Lupta mea este ca acest guvern susținut de cei doi lideri- Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, colegii din alianță PSD-ALDE, să ducă la capăt ce a început, o lupta a noastră. Nu aș vrea să pierdem energia luptând cu oameni care au alte interese", a declarat Viorica Dăncilă.Întrebată dacă președintele și-a cerut scuze, Dăncilă a spus: "Niciodată, mi-ar fi plăcut să aud acest lucru, președintele nu a făcut-o. Nu e bine în primul rând pentru dânsul. Am trecut și am mers mai departe, dar lucrurile spuse i-au lipit o etichetă, că nu poate avea consens, că poate jigni o femeie. Nu aștept un tratament aparte că sunt femeie premier, dar nu e normal ca președintele să jignească, să ceară de 7 ori demisia fără argumente solide".Anterior, Viorica Dăncilă a spus că este jignită de ieşirile publice ale preşedintelui Klaus Iohannis la adresa sa și că acestea nu ar trebui să existe la adresa niciunei femei. Întrebată ce a jignit-o, Dăncilă a spus că expresiile "femeia aceasta" şi "nu ştie funcţionarea statului".Premierul Viorica Dăncilă a declarat că s-a gândit la un moment dat să facă plângere pe numele liderului PNL Ludovic Orban, dar că a renunțat, susținând că nu îl consideră adversar politic și a mai văzut "premieri care se desemnau singuri"."Nu am avut nicio discuție legată de acest aspect, dar m-am gândit mult timp dacă să nu îl acuz eu pe Ludovic Orban de prejudicii aduse României și declarații calomnioase la adresa premierului, dar apoi m-am gândit că aș face ce a făcut dumnealui. Dar mă gândesc că oare nu vor urma altele? Că dacă vrei să strici imaginea cuiva, aceste plângeri au devenit frecvente. S-a născut instituția denunțătorului de care mulți profită și este cea mai dăunătoare pentru România", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.Întrebată dacă Ludovic Orban este adversarul său, Dăncilă a afirmat: "Nu m-aș raporta la Ludovic Orban. Suntem foarte diferiți. Am mai văzut premieri care se desemnau singuri. Ca să devii premier, partidul trebuie să câștige încrederea cetățenilor, să facă o majoritate. Cred că adversarii politici sunt cei din Opoziție în campanie electorală, dar nefiind în campanie nu îmi doresc adversari politici, ci oameni cu deschidere care să se implice în proiecte importante pentru țară. Acest lucru arată incapacitatea de a gasi solutii și e ușor să îți jignești adversarul".