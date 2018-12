Condiția lui Dăncilă pentru o ordonanță pentru amnistie și grațiere: să fie asumată de ministrul Justiției

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o discuție informală joi cu presa, că nu a văzut până în prezent un proiect de ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere, însă nu va accepta un astfel de act normativ dacă nu este asumat de ministrul Justiției și bine analizat de șeful Guvernului, informează Mediafax.Aceasta a adăugat că nu a văzut până acum un proiect de OUG pentru amnistie și grațiere, iar ministrul Tudorel Toader i-a spus că nu are un astfel de act normativ.Referitor la acest subiect ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reiterat, joi, ideea potrivit căreia tot ceea ce a declarat anterior referitor la o posibilă OUG pe amnistie și grațiere rămâne valabil și acum, infirmând că a discutat vreodată de un "draft"."Am vorbit eu de un draft? V-am spus eu de foarte multe ori că rămân valabile răspunsurile date la această problematică. V-am spus. Și astăzi vă dau același răspuns. Tot ceea ce în precedent am afirmat cu privire la amnistie, grațiere, rămâne și este valabil și astăzi. Dacă nu țineți minte, și este în natura umană să uităm, ne documentăm și nu îl întrebăm pe același, de fiecare dată când îl întâlnim, aceeași problematică", a declarat Tudorel Toader joi, în cadrul unei conferințe de presă.Ministrul Justiției a declarat anterior, în nenumărate rânduri, că nu i-a cerut nimeni un astfel de proiect de ordonanță de urgență și că nu au fost discuții în acest sens.Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, a spus că amnistia este necesară pentru ca România să nu mai fie sancționată la CEDO, susținând că s-au făcut unele reglări cu recursul compensatoriu, dar ministrul Justiției nu poate să construiască peste noapte penitenciare.Și președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la CN PSD, că nu știe când sau cum dar PSD - ALDE are obligația să dea un OUG pe amnistie și grațiere pentru a fi reparate toate nedreptățile care s-au făcut în Justiție.La începutul acestei luni, Dăncilă a exclus o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere, până la finalul anului, spunând că nu are pe masă acest act normativ şi nu a discutat cu nimeni despre acest proiect. Întrebată punctual dacă exclude o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere, până la finalul anului, premierul a spus: "Da (...) V-am spus că nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie şi graţiere".