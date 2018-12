LIVE VIDEO Text Moțiunea de cenzură în ultima zi a sesiunii Parlamentare: Dragnea și Tăriceanu nu participă la ședință / PNL a cerut suplimentarea ordinii de zi cu două declarații, pe economie și pe justiție

Dancila in Parlament

HotNews.ro transmite principalele momente și declarații din parlament

11.40 Claudiu Năsui (USR) citește moțiunea de cenzură, un document de 23 pagini.

11.37 Parlamentarii PSD și ALDE s-au întors în sală și va începe dezbatera moțiunii. Ordinea de zi a fost aprobată cu 257 voturi "pentru".



11.26 Cele 10 minute au trecut demult, însă parlamentarii PSD nu s-au mai întors în sală. Nu este clar dacă se vor întoarce și se va mai dezbate astăzi moțiunea.

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a declarat joi, după ce parlamentarii social-democraţi au ieşit din sala plenului reunit, că reprezentanţii Opoziţiei "nici măcar nu au cvorum şi încearcă golănii", el adăugând că "e o premieră când trei sau patru partide care depun moţiune de cenzură fug de propria lor moţiune", potrivit Agerpres.



El a precizat că parlamentarii PSD vor reveni în sala plenului reunit.



"Vom reveni", a spus Suciu.



10.57 Parlamentarii USR protestează în plen cu afișe cu mesajul "Demisia!" și "Nu dați OUG!" îndreptate înspre Viorica Dăncilă, care privește în ecranul telefonului.













10.51 PNL și USR insistă că niciodată nu s-au depus proiecte ale parlamentului la ambele camere și nu era necesar acest lucru. Turcan: "Dacă nu supuneți la vot, faceți încă un abuz!"



Încă o pauză de consultări de 10 min, cerută de PSD. Parlamentarii PSD au ieșit din sala de plen. Fără aceștia, nu este cvorum și nu se mai dezbate moțiunea.



10.39 Cei de la opoziție insistă cu suplimentarea ordinii de zi pentru cele două declarații. "Nu supun la vot, să știți", repetă Iordache. Șerban Nicolae a precizat că la Senat nu s-au depus cele două proiecte de declarații. S-a luat pauză de consultări de 5 min.



10.31 Florin Roman (PNL) susține că parlamentul s-a transformat "într-o cazemată", întrucât este "plin de jandarmi" și în Parlament și în afara lui, în curte.



10.19 Raluca Turcan: PNL solicită suplimentarea ordinii de zi cu 2 declarații ale Parlamentului - pentru transpunerea recomandărilor Comisiei Europene în privința justiției și de asemenea privind derapajele economice și atacul la adresa companiilor private.

Iordache a replicat că nu este regulamentară cererea și ca se pot discuta cele două declarații în următorul plen reunit.



10.18 Ședința este condusă de Florin Iordache de la Camera Deputaților și Șerban Valeca de la Senat. Prezența anunțată: 249 de deputați și senatori. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu nu participă la ședință.

10.10 Ludovic Orban, la Digi24: "Cine nu votează azi moțiunea de cenzură e fie mai prost decât Dăncilă, fie mai ticălos decât Dragnea, fie mai nesimțit decât Tăriceanu. Cine nu votează moțiunea de cenzură consideră că acest guvern este bun și trebuie să-și continue activitatea. Cine nu votează moțiunea de cenzură e complicele lui Dragnea în proiectul de distrugere a României".



10.08 Dăncilă și miniștrii au intrat în sala de plen.



Potrivit televiziunilor de știri, premierul și miniștrii se află în biroul de președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea înainte de începerea ședinței, la ora 10.00.***Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 voturi (dintr-un total de 465), însă doar 163 de parlamentari au semnat pentru aceasta, provenind de la PSD, PNL, Pro România - partidul lui Victor Ponta și alți câțiva parlamentari neafiliați.Cei de la PSD au anunțat că vor fi prezenți în sală doar pentru a fi asigura cvorumul de ședință și să se poată desfășura votul, dar nu vor vota, ceea ce este de așteptat să facă și parlamentarii ALDE. Miercuri, cei de la UDMR - 30 de parlamentari - au anunțat și decizia lor - vor fi prezenți în sală, fără să voteze . Practic, în aceste condiții, moțiunea nu va putea fi votată decât de cei care au semnat-o și de cei de la grupul minorităților naționale. În mod tradițional, cei de la minorități nu iau o decizie în bloc, ci votează fiecare cum consideră.PNL, USR și PMP au în total 150 de parlamentari (93, 40 și respectiv 17 fiecare partid), astfel că ar mai avea nevoie de 83 voturi de la celelalte partide.După ce doi deputați proaspăt veniți de la PSD la partidul lui Victor Ponta au revenit săptămâna aceasta la partidul lui Liviu Dragnea (detalii aici ), Pro România mai are 14 deputați. Surse politice declaraseră săptămâna trecută pentru HotNews.ro că alți trei deputați PSD ar urma să vină la Pro România, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.La grupul minorităților sunt 17 deputați și mai există și alți 6 parlamentari neafiliați.Dacă toți aceștia ar vota moțiunea - deși cel mai probabil vor fi deputați de la minorități care vor susține guvernul, ar fi 187 de voturi, lipsind deci alte 46 voturi."Nu îmi este frică de o moțiune de cenzură. Am încredere în toți colegii și colegele mele, în coaliție de guvernare și am increderea că marea majoritate a lucrurilor din programul de guvernare le-am pus în practică", a declarat Viorica Dăncilă pe 26 noiembrie.