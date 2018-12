Moțiune de cenzură cu final anunțat: Viorica Dăncilă, la al doilea test din Parlament / Opoziția, rămasă fără nicio șansă de reușită, după ce UDMR a anunțat că nu votează

Vezi aici textul moțiunii de cenzură



"Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a opoziției, ci o urgență națională!



Grupul infracțional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României a slăbit statul, ca să și-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând.



Afirmăm cu putere și cu toată responsabilitate că este periculos pentru interesele naționale ca țara să rămână pe mâna acestui grup infracțional organizat, care distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică a României, într-un moment de instabilitate internațională.



Cei care vor încerca să-l salveze, din nou, pe Liviu Dragnea, împotriva României, vor purta pe umeri o răspundere istorică. Pentru că alegerea pe care o veți face azi, doamnelor și domnilor din PSD, ALDE și UDMR, este între Liviu Dragnea și România.



Cel mai mare protest din istoria acestei țări nu este în stradă. E unul tăcut și permanent. Sunt cei 4 milioane de români nevoiți să plece.



La trei ani de la Colectiv, după mari promisiuni electorale, avem doar 11 paturi pentru arși și niciunul dintre acestea nu este conform standardelor europene moderne. Avem promisiuni electorale pentru alte șase centre de arși în țară, care au și cadrul legal și banii de la Banca Mondială pentru a fi construite. Azi avem două clădiri finalizate la Iași și la Timișoara, dar complet nefuncționale, din cauza achizițiilor întârziate. Celelalte patru există doar pe hârtie.



În ceea ce priveşte justiţia, ştiţi bine că noi am susţinut şi vom susţine o justiţie independentă şi o luptă anticorupţie puternică. Hoţii cu hoţii, iar oamenii cinstiţi cu oamenii cinstiţi. Din păcate, cu PSD la guvernare nu vom avea niciodată MCV-ul ridicat, iar şansa noastră de a intra în Schengen va fi mereu compromisă."





Dezbaterea moțiunea va începe la ora 10 și va fi urmată de votul asupra acesteia, care se va exprima secret, cu bile. Bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă - vot contra, și ambele bile în urna neagră, vot anulat.

Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 voturi (dintr-un total de 465), însă doar 163 de parlamentari au semnat pentru aceasta, de la PSD, PNL, Pro România - partidul lui Victor Ponta și alți câțiva parlamentari neafiliați.Cei de la PSD au anunțat că vor fi prezenți în sală doar pentru a fi asigura cvorumul de ședință și să se poată desfășura votul, dar nu vor vota, ceea ce este de așteptat să facă și parlamentarii ALDE. Miercuri, cei de la UDMR - 30 de parlamentari - au anunțat și decizia lor - vor fi prezenți în sală, fără să voteze . Practic, în aceste condiții, moțiunea nu va putea fi votată decât de cei care au semnat-o și de cei de la grupul minorităților naționale. În mod tradiționale, cei de la minorități nu iau o decizie în bloc, ci votează fiecare cum consideră.PNL, USR și PMP au în total 150 de parlamentari (93, 40 și respectiv 17 fiecare partid), astfel că ar mai avea nevoie de 83 voturi de la celelalte partide.După ce doi deputați proaspăt veniți de la PSD la partidul lui Victor Ponta au revenit săptămâna aceasta la partidul lui Liviu Dragnea (detalii aici ), Pro România mai are 14 deputați. Surse politice declaraseră săptămâna trecută pentru HotNews.ro că alți trei deputați PSD ar urma să vină la Pro România, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.La grupul minorităților sunt 17 deputați și mai există și alți 6 parlamentari neafiliați.Dacă toți aceștia ar vota moțiunea - deși cel mai probabil vor fi deputați de la minorități care vor susține guvernul, ar fi 187 de voturi, lipsind deci alte 46 voturi."Nu îmi este frică de o moțiune de cenzură. Am încredere în toți colegii și colegele mele, în coaliție de guvernare și am increderea că marea majoritate a lucrurilor din programul de guvernare le-am pus în practică", a declarat Viorica Dăncilă pe 26 noiembrie.