Cîțu (PNL), despre taxa pe lăcomie: Trebuie să fii foarte prost să vii cu o asemenea taxă / Pilonul II va dispărea​

"Pe lângă titlul idiot cu care au venit cei de la guvernare, trebuie să spun că trebuie să fii foarte prost, îmi pare rău, dar trebuie să fii foarte prost să vii cu o asemenea taxă, în această formă. Asta arată foarte clar, că nu înțelegi nimic, nici din economia privată, nici din sectorul financiar-bancar. Să plafonezi dobânzile la împrumuturi, înseamnă implicit să îi omori pe cei care au depozite în sistemul bancar. Prin această ordonanță, românii care aveau bani în sistemul bancar și economiseau astăzi pierd mulți bani", a spus Câțu miercuri, la parlament.Senatorul liberal a susținut că a anunțat taxa asupra sectorului bancar încă de anul trecut."Mai mult, această dobândă este plafonată sub rata inflației. În loc să îi ajute pe cei care încearcă să economisească în viitor, îi omoară", a adăugat Cîțu."Băncile, dacă nu pot să transfere în dobânzi mai mari, așa cum arată structura creditelor astăzi, vor schimba structura creditelor. Una (dintre consecințe) este credite la scadențe mai mici", a explicat Cîțu.Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat, marți seara, că, printr-o ordonanță de urgență, Guvernul dorește să le impună băncilor, de anul viitor, o "taxă pe lăcomie", dacă nivelul ROBOR la 3 luni și la 6 luni aplicat creditelor este de peste 1,5%.În ceea ce privește Pilonul II de pensii, senatorul PNL a precizat că "lucrurile, așa cum ne așteptam duc spre o naționalizare care nu va fi făcută cu mâna Guvernului, ci implicit: oamenii vor pleca din România"."În acest moment, așa cum este structurată taxarea acestui sector, nu există niciun motiv pentru companiile care administrează astăzi fondurile din Pilonul II de pensii să rămână în România. Veți vedea că aceste afaceri se vor restrânge. Problema este că, atunci când un sector are investiți bani pe 30 de ani de zile, iar sursa investițiilor poate fi retrasă după cinci ani, se schimbă paradigma. De aceea spun că acest sector acum nu mai are nicio motivație. Ori se vor restrânge aceste investiții, dar asta înseamnă randamente mai mici, ori sectorul va dispărea. Merg pe a doua variantă, până la finalul anului viitor", a subliniat Cîțu.Senatorul PNL a subliniat că orice fel de taxă nu este suportată de companie, ci de către clienții acestora."Într-o economie de piață nu iei astfel de măsuri. Trebuie să fii prost să fii prost să desenezi o asemenea taxă (pe lăcomie) și să crezi că acesta este rezultatul (scăderea ROBOR-ului), pentru că piața are regulile ei. Au încercat mulți înaintea acestui ministru să se opună regulilor pieței și toți au pierdut”, a adăugat Cîțu.Cel mai recent exemplu de cei care s-au opus pieței este Venezuela, potrivit senatorului liberal."Toată această ordonanță este copiată după măsurile din anii 2000 făcute de Venezuela. Așa au început și ei: cu plafonarea prețurilor, supraimpozitarea investitorilor străini. Următorul pas a fost naționalizarea. Dacă vă aduceți minte discurul lui Liviu Dragnea de duminică, a spus așa: noi nu le naționalizăm, le taxăm. Deocamdată, le taxăm, apoi le naționalizăm. Efectul suprataxării este, întotdeauna, restrângerea activității. De aceea și ei, când își mai aduc aminte și mai reduc o taxă undeva, vin și o susțin și spun că va încuraj acest sector", a detaliat Cîțu.În acest context, senatorul PNL a precizat că supraacciza carburant a adus venituri la buget cu 0,1 puncte procentuale mai reduse, iar TVA defalcat cu 0,2 puncte procentuale."Credeți că această taxă (pe lăcomie, pentru bănci), unde avem de-a face cu un sector sofisticat, unde lucrurile se întâmplă foarte rapid, vor aduce mai mulți bani la buget? Niciodată", a subliniat Cîțu.