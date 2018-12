Toți inculpații acuzați de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală, dacă doar unul dintre ei achită prejudiciul integral plus 20% - proiectul, adoptat de Camera Deputaților

Ce prevede proiectul:"În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, se va dispune, o singură dată, renunţarea la urmărirea penală.În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă, în cursul judecății până la terminarea cercetării judecătorești, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, instanţa va dispune, o singură dată, pedeapsa amenzii penale.În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută la art. 8 şi 9, dacă este stabilită prin hotărâre judecătorească obligaţia inculpatului de a acoperi în termen de un an de la pronunţarea sentinţei prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalizările, instanţa poate dispune o singură dată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În situația în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsa înschisorii cu executare.În cazul în care mărimea evaziunii fiscale prevăzută la art. 8 și 9 justifică o astfel de măsură instanța poate dispune acoperirea sumelor prevăzute la alineatele precedente într-un interval de 1-3 ani, neplata acestora având urmările prevăzute în alineatul precedent.Dispozițiile art.10 alin. (1) se aplică tuturor inculpaților care au săvârșit împreună una dintre faptele prevăzute de art.8 și art.9, indiferent dacă plata prejudiciului a fost efectuată doar de către unul sau de către o parte dintre aceștia."Proiectul a trecut cu 188 voturi "pentru", 38 "împotrivă" și 3 abțineri și merge la promulgare."Undă verde la evaziunie fiscală. Dacă se poate întâmpla să fie prin un evazionist, acea personaă va putea să plătească taxa de evazionist și gata, scapă de urmărire penală, de dosar. Și problema nu este cu micii evazionișiti ci cei care fură din bugetul statului milioane de euro, își fac averi colosae și își păstrează o sumă pentru cazul în care ar fi prinși" a susținut deputatul USR Stelian Ion, după vot.