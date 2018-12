Kelemen Hunor s-a întâlnit cu liderul PNL, înaintea moțiunii de cenzură: ”Şi eu, şi el, am fost relaxaţi. Ştim că nu va trece”

”Azi dimineaţă am avut o discuţie lungă între patru ochi (cu Ludovic Orban - n.r) Ne-am mai intersectat la congrese. Azi am discutat, a fost o discuţie mult mai bună. Şi eu, şi el, am fost relaxaţi. Ştim că nu va trece moţiunea. E clar matematic şi politic. Vom contiunua şi discuţiile”, a declarat el într-un interviu pentru Adevărul.





Liderul UDMR mai spune că opoziția nici nu este interesată să preia guvernarea după experiența din 2016, când PSD s-a retras de la putere și a rămas în opoziție timp de un an de zile, ceea ce l-a ajutat să câștige alegerile parlamentare cu un scor mare.





În context, președintele UDMR mai spune că opoziția este dezbinată și că toți sunt în competiție unii cu alții, lucrurile complicându-se și prin apariția partidului lui Dacian Cioloș pe care îl consideră responsabil de eșecul PNL și USR în ultimele alegeri parlamentare.





”Ştiţi cine e vinovat? Fostul premier. Le-am spus celor din Opoziţie: dacă el accepta să meargă cu voi în război, câştigaţi. El a vrut să fie general, fără să intre în război. (...) Nu există Opoziţie unită. Ei sunt în competiţie: USR cu PNL, PNL cu PMP, toată lumea cu Dacian Cioloş. Nu-şi găsesc un numitor comun”, a declarat el.





Kelemen Hunor a mai acuzat opoziția că a dat UDMR un pumn în gură, în loc să negocizeze cu-adevărat: ”Noi am spus, trebuie să ne convingeţi cu un nume de premier şi cu un program de guvernare. Noi nu am negociat intrarea la guvernare, nu am negociat portofolii. Am vrut să vedem gândirea Opoziţiei despre viitorul politicii. Pe de altă parte, modalitatea de a da un pumn în gură, două palme, apoi să vii să ceri votul şi să spui <<hai să bem un coniac împreună pentru că aşa te vindeci mai repede>> nu merge”.