Cioloș: PLUS va depune la Curtea de Apel o cerere de suspendare a actelor administrative legate de modificările la Codurile penale, amnistie și grațiere

"PLUS depune azi, la Curtea de Apel, o cerere de suspendare a actelor administrative care pot să ducă la modificarea Codului penal şi Codului de procedură penală, pentru a introduce ideea de amnistie şi graţiere. Considerăm că o ordonanţă de urgenţă pentru amnistie şi graţiere poate să fie foarte nocivă statului de drept din România, riscă să afecteze nişte valori de etică şi de morală în România, pentru că o astfel de ordonanţă de amnistie şi graţiere ar însemna să ierţi oameni care au greşit şi care trebuie să îşi ispăşească o pedeapsă, dar mai ales o astfel de ordonanţă de amnistie şi graţiere riscă să scape de justiţie oameni, inclusiv din mediul politic, oameni cu responsabilităţi la vârf în stat şi oameni care au căpătat puterea şi pe care o folosesc pentru a scăpa de justiţie, în loc să o folosească pentru binele cetăţenilor. Odată suspendate astfel de acte administrative, ordonanţa de urgenţă, în mod normal, nu ar mai putea fi adoptată", a precizat Cioloş.Potrivit lui Cioloș, atâta vreme cât în Parlament există proiecte de legi de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală, Guvernul nu ar mai trebui să aibă dreptul să emită o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legilor care se află deja în proces de modificare la nivelul Legislativului."De ce Curtea de Apel? Considerăm că are baza legală să facă acest lucru, să ia această decizie, pentru că legea prevede că atâta vreme cât în Parlament există deja proiecte de legi de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală, Guvernul nu ar mai trebui să aibă dreptul să emită o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea acelor legi care deja sunt în proces de modificare în Parlament. Şi atunci considerăm că, dacă Curtea de Apel Bucureşti ajunge la această concluzie pe baza argumentelor pe care le-am prezentat, ar putea să ia această decizie - cu cât mai repede, cu atât mai bine - să suspende aceste acte administrative din Guvern şi să împiedicăm în felul acesta o OUG pe amnistie şi graţiere care să treacă dincolo de ceea ce Parlamentul ar trebui să decidă în acest caz", a arătat el.Totodată, Cioloș a salutat decizia președintelui Klaus Iohannis de a participa la ședințele de Guvern în încercarea de a împiedica tentativa de adoptare a unei ordonanțe privind amnistia și grațierea.Fostul premier a declarat marți, într-o conferință de presă, că și-a depus adeziunea la PLUS. Cioloș a anunțat sâmbătă , la Cluj Napoca, că, din cauza faptului că cererea de înregistrare a Mișcării România Împreună trenează în justiție, colegi de-ai săi, „oameni anonimi”, au înregistrat un alt partid care va lua locul MRÎ, respectiv Partidul Libertății, Unității și Solidarității (PLUS), partid care este deja înregistrat din octombrie.