Ludovic Orban: „Discursul lui Dragnea, delirul unui dictator capabil să condamne România la cea mai întunecată perioadă” / Eugen Tomac: „Paranoicul de la Gratia. Ori îi găsim un loc la Bălăceanca, ori la Rahova”

"PARANOIA s. f. Nume generic pentru un grup de boli psihice cronice care se manifestă prin lipsă de logică în gândire, prin idei fixe, prin susceptibilitate, prin orgoliu exagerat, prin mania persecuției, prin halucinații etc.; boală care face parte din acest grup. [Pr.: -no-ia] – Din fr. paranoia. - DEX 2009", a mai scris Tomac.





******



"Am urmărit profund îngrijorat delirul unui dictator nebun capabil să condamne România la cea mai întunecată perioadă a sa. Acest individ a lansat atacuri împotriva tuturor instituţiilor care nu se află sub controlul său politic printr-un urlet de disperare venit parcă din cavernele regimului totalitar, prin cel mai agresiv şi mai ticălos discurs antidemocratic şi antieuropean de la aderarea României la UE", a declarat Orban, potrivit unui comunicat de presă.Liderul liberal susţine că Dragnea a pierdut orice contact cu realitatea şi identifică România cu "Partidul"."E stupefiant modul în care acest personaj crede că poate să aşeze întreg statul român la cheremul său, identificând cu insistenţă întreaga Românie cu Partidul. Pentru cei care mai aveau vreun dubiu, Liviu Dragnea a făcut dovada celei mai dure poziţii anti-europene printr-un discurs autocratic, prin care practic a declarat război tuturor partenerilor României din cadrul Uniunii Europene şi NATO", a mai spus preşedintele PNL.În opinia sa, Liviu Dragnea este "inamicul public numărul 1 al oricărui român care îşi doreşte să trăiască într-o ţară civilizată, bazată pe respectarea legii şi pe justa recompensare a muncii sale".Referindu-se la atacul lansat de Dragnea la adresa lui Klaus Iohannis, Orban l-a caracterizat drept "lipsit de raţiune şi argument" şi "un semnal înfiorător dat tuturor celor care privesc spre România"."Concretizarea unui demers precum cel propus de Liviu Dragnea în cazul şefului statului este o iluzie, însă este un mesaj extrem de parşiv la adresa oricărui român care are curajul să i se opună proiectului de dominaţie al lui Liviu Dragnea. Fac un apel la responsabilitate către toţi cei care fac parte în acest moment din coaliţia PSD-ALDE să ia distanţă în cel mai scurt timp de Liviu Dragnea. Delimitarea de acest personaj, căruia i-a fost întunecată raţiunea, este în propriul interes al celor care sunt astăzi lideri ai PSD şi ALDE", a adăugat liderul PNL.În acest context, Ludovic Orban face apel la parlamentarii PSD şi ALDE să realizeze că ceea ce "a perorat" Liviu Dragnea reprezintă cel mai puternic argument pentru a vota moţiunea de cenzură.Și președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a reacționat, duminică seara, la discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, de la ședința Consiliului Național al partidului, afirmând că acesta este "paranoic" și că locul său este "ori la Bălăceanca ori la Rahova"."Paranoicul de la Gratia. Pe de o parte nonconflictuala Vasilica cere unitate în cele sase luni. Pe altă parte banditul de la Gratia vrea suspendarea președintelui Iohannis. Drogați, bani de la Soros, colegi trădători, sabotori printre funcționari... E clar, ori îi găsim un loc la Bălăceanca, ori la Rahova", a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook, potrivit Mediafax.El a postat și definiția bolii paranoia, citând din dicționarul limbii române.Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminică, la Consiliul Național al social-democraților, printre altele, că partidul a fost supus "celui mai amplu și bine pregătit program anti", adăugând că a fost trădat de unii pe care i-a crezut colegi și camarazi. De asemenea, el le-a cerut, duminică, deputaților Mircea Drăghici și Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justiției, Tudorel Toader, să depună plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis, act premergător suspendării din funcție a președintelui.”Călin, știi că ne-a mai făcut niște dosare? Al meu, vizita din America de anul trecut. Eu îi spun domnului Uncheselu (n.r.: procuror DNA) să meargă în continuare, dar îi spun unde ajunge: la un ambasador; și să văd dacă îl țin genunchii, că, dacă nu, are o mare problemă", a spus Liviu Dragnea.Liderul PSD a mai spus că Justiția trebuie resetată și l-a atacat din nou pe președintele Klaus Iohannis."Mult timp am crezut că e păpușarul președintele Iohannis. E doar o păpușă. Tot ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi schimb părerea. E un președinte cu cheiță. Când se intenționează să blocheze ceva, se mai uită cineva la un dosar și devine docil și ascultător și e rău cu noi, care suntem la putere și vrem să demontăm statul paralel. Vreau ca statul paralel să fie distrus și demontat piesă cu piesă", a mai spus Dragnea.