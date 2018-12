Iordache, despre plângerea penală de înaltă trădare împotriva lui Iohannis: Motivele vor fi cuprinse în sesizare

Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache, căruia Liviu Dragnea i-a cerut să depună plângere penală pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis, a declarat, după Consiliul Național al PSD, că motivele pentru care îl acuză pe șeful statului de înaltă trădare vor fi cuprinse în plângere. La rândul lui, ministrul Justiției, Tudorel Toader, vizat și el de solicitarea liderului PSD, Liviu Dragnea, de a depune plângere împotriva președintelui, a susținut că a aflat despre acest demers în sală, odată cu jurnaliștii.

“Motivele vor fi cuprinse în sesizare și când va fi gata, vă vom anunța”, a declarat Florin Iordache, întrebat care sunt motivele pentru care PSD vrea să depună plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis.

Întrebat dacă plângerea pentru înaltă trădare împotriva președintelui Klaus Iohannis va fi gata până anul viitor, Florin Iordache a evitat să dea un răspuns.

La rândul lui, ministrul Justiției, Tudorel Toader, vizat și el de solicitarea liderului PSD, Liviu Dragnea, de a depune plângere împotriva președintelui, a susținut că a aflat despre acest demers în sală, odată cu jurnaliștii.

"Acum am aflat și eu și dacă dați drumul la bandă, are o nuanță pe care am reținut-o. Am auzit în sală ca și dumneavoastră și atât", a susținut Tudorel Toader, întrebat de jurnaliști, la finalul ședinței Consiliului Național al PSD, despre plângerea pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis.

La Consiliul Național al PSD, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat din nou pe președintele Iohannis pe tema casei din Sibiu pierdute în instanță și a taxelor către Fisc, întrebându-l pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, de ce nu este anchetat președintele.

De asemenea, el le-a cerut deputaților Mircea Drăghici și Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justiției, Tudorel Toader, să depună plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis, act premergător suspendării din funcție a președintelui.



”Iohannis trădează interesele României. Spune de foarte mult că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE. Asta e act de trădare a intereselor naționale ale unei țări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici, Mircea Drăghici, împreună cu dl Iordache care este prieten la cataramă cu dl Iohannis și cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, vă rog ca după anul nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus Liviu Dragnea la ședința CN al PSD.