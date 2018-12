Dragnea relansează ideea impozitului pe cifra de afaceri și cere Guvernului „măsuri serioase în ceea ce privește lăcomia bancară și evolutia ROBOR”

„E nevoie de un Guvern, de o coaliție, care să le spună atât băncilor, cât și multinaționalelor din România, că și această țară are dreptul să ceară ca din profiturile uriașe pe care le fac aici, taxele să le plătească aici, nu în paradisuri fiscale sau în țările de origine, că banii îi fac aici, în România, cu români. (...) Eu le spun tuturor acestora că România nu e stat fără câini. Nu puten sta ca momâile să vedem cum ni se iau resursele (...) Eu cred că guvernul condus de dna Viorica Dăncilă nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament și de aici, de la tribuna Consiliului Național, vă cer să interveniți de urgență. Adică, în domeniile despre care am vorbit până acum, în energie, în gaze, în justiție, la jocurile de noroc, acum e impozit pe profit, dar ei n-au profit, uitați-vă la cifra de afaceri, totuși”, a spus Dragnea.Șeful PSD a susținut că de la sistemul bancar toate țările așteaptă să facă profit, însă sprijinind economia.„Dacă făceau profit sprijinind economia, era în regulă, dacă nu, eu zic că orice lăcomie, în orice domeniu, trebuie să fie ponderată. Sunt sigur că aveți suficiente metode, suficiente idei, ca foarte rapid să apară aceste măsuri. Poate chiar săptămâna asta, dl Teodorovici, dl Vâlcov, ești aici, coruptule? Dna Dăncilă puneti-i la treabă că sunt convins că o să facă treabă bună”, a spus Dragnea.„Cum să crezi în onestitatea unui mare lanț de hipermarketuri, care cu afaceri de miliarde declară profit de 0,5%. Te gândești, se chinuie de atâția ani de zile în țara asta și doar 0,5% profit? Și afli apoi că cumpără sticla de suc, nu din România unde se produce cu 0,9 lei, cumpără dintr-un paradis fiscal cu 2,20 lei și-l vinde cu 2,70. Dacă l-ar cumpăra cu 0,90 din România și l-ar vinde cu 2,70, proofitul s-ar impozita aici. (...) O multinațională din Energie, afaceri grele, are profit de 0,8 la mie, gânditi-vă cum se chinuie acești oameni, la afaceri de miliarde de euro la profit de 0,8 la mie. O fimă mare de telefonie, cu epoleți, afaceri între 3 și 4 miliarde, profitul raportat, uriaș, 1.500 de lei. Eu le spun tuturor acestora că România nu e stat fără câini. Nu puten sta ca momâile să vedem cum ni se iau resursele (...) Să vorbim despre prețul la gaz, gazele din subsolul României. Înțeleg că sub pretextul liberalizării, companiile din energie și al gazelor naturale intenționează să declanșeze alte creșteri de prețuri. Gazele sunt tot acolo, se extrag tot de acolo. (...) Nu vreau să le naționalizăm, vreau să instituim regulile corecte, cinstite. Eu cred că guvernul condus de dna Viorica Dăncilă nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament și de aici, de la tribuna Consiliului Național, vă cer să interveniți de urgență. Adică, în domeniile despre care am vorbit până acum, în energie, în gaze, în justiție, la jocurile de noroc, acum e impozit pe profit, dar ei n-au profit, uitați-vă la cifra de afaceri, totuși”„De la sistemul bancar, țările așteaptă să facă profit, dar să facă profit sprijinind economia. Eu zic că Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce privește lăcomia bancară și evolutia ROBOR. Pentru că noi suntem în situația în care noi ne uităm cu toții, ca un popor blând, cum se joacă marile bănci între ele și stabiliesc ele dobânda pe care trebuie să o plătească românul. (...)Sistemul bancar nu sprijină economia. Avem cele mai mari diferențe între dobânzile la credite și depozite. (...) În schimb te întrebi pe ce fac profit, pe jocul cu ROBOR, pe care-l stabilesc. Dacă făceau profit sprijinind economia, era în regulă, dacă nu, eu zic că orice lăcomie, în orice domeniu, trebuie să fie ponderată. Sunt sigur că aveți suficiente metode, suficiente idei, ca foarte rapid să apară aceste măsuri. Poate chiar săptămâna asta, dl Teodorovici, dl Vâlcov, ești aici, coruptule? Dna Dăncilă puneti-i la treabă că sunt convins că o să facă treabă bună”.