Întrebarea lui Dragnea pentru Toader: De ce nu e chemat și anchetat președintele Iohannis? / Liderul PSD cere și depunerea unei plângeri pentru înaltă trădare împotriva președintelui

Liviu Dragnea îl atacă din nou pe președintele Iohannis pe tema casei din Sibiu pierdute în instanță și a taxelor către Fisc, întrebându-l pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, de ce nu este anchetat președintele. Liderul PSD a cerut, de asemenea, depunerea unei plângeri pentru înaltă trădare împotriva președintelui.„Eu am o întrebare pentru domnul ministru Toader, nu este singura, pe care vreau să o transmită și prietenului Lazăr. În Constituția României scrie că președintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înaltă trădare, dar nu scrie nicăieri în Constituție că nu poate fi cercetat, anchetat. Dom'le, de ce nu este chemat și anchetat? Nimeni nu mi-a spus că președintele nu poate fi chemat și anchetat”, a spus Dragnea, duminică, la Consiliul Național al PSD, eveniment la care a participat și Tudorel Toader.Invocând „case luate cu japca” și banii datorați Fiscului, șeful PSD a spus că Iohannis ar putea fi anchetat, iar, dacă va fi cazul, trimis în judecată după terminarea mandatului.Dragnea a luat-o în vizor și pe soția președintelui, Carmen Iohannis, care nu s-a prezentat la Parchet când a fost citată.„Nu am nimic cu doamna Iohannis, dar dacă oricare din sală... dacă Pleșoianu cu mine am fi acuzați și chemați la procurori și nu mergem? Nici a doua oară, eu sunt răcit și Liviu are o vizită în Franța, cam ce s-ar întâmpla? Cu duba, oricare dintre dvs. Nu numai justiție selectivă, tupeu, credința că sunt deasupra legii", a comentat Dragnea.Anterior, liderul PSD le-a cerut deputaților Mircea Drăghici și Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justiției, Tudorel Toader, să depună plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis, act premergător suspendării din funcție a președintelui.”Iohannis trădează interesele României. Spune de foarte mult că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE. Asta e act de trădare a intereselor naționale ale unei țări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici, Mircea Drăghici, împreună cu dl Iordache care este prieten la cataramă cu dl Iohannis și cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, vă rog ca după anul nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus Liviu Dragnea la ședința CN al PSD.