Tăriceanu, discurs la Consiliul Național al PSD despre justiție: „Trebuie să existe un moment zero, să tragem linie și să o luăm de la capăt”

Tăriceanu: „Nu știu dacă e patriotic să lupți împotriva corupției încălcând legea”

„Nu mă miră că românii spun că țara e tratată incorect și România este tratată ca o țară de mâna a doua. Se vând produse de calitate inferioară pentru cetățenii noștri, considerați de mâna a doua. Aceleași firme vând produse de calitate altor state UE, dar second hand pentru țări second hand. Unul din pericole este promovarea unui discurs naționalist cu. E cazul sa promovăm o Uniune fără dublă măsura, fără cetățeni de mâna a doua. E singura agenda și strategie prin care țara își poate asigura dezvoltarea”, a mai spus Tăriceanu.









„Vedeți câteodată că cele două partide ale coaliției, PSD și ALDE, au opinii diferite și mulți se grăbesc să ne cânte prohodul. Uneori da, avem opinii diferite, dar împărtășim aceleași valori și aceleași principii. Fiți liniștiți și spuneți tuturor colegilor dvs, membri și simpatizanți, că atât timp cît principiile ne țin uniți, coaliția merge înainte”, a declarat Tăriceanu la ședința PSD, potrivit Mediafax.El a mai spus că ALDE este un partener loial.„Aveți în ALDE un partener corect, un partener loial, cu care trebuie să ne propunem nu numai orizontul 2020, ci trebuie să mergem mai departe și, așa cum am discutat nu o dată în ultima perioadă cu colegul meu, cu Liviu, orizontul nostru trebuie să fie 2024, pentru că avem multe lucruri de făcut împreună șui dacă nu vom face noi aceste lucruri, cine o să le facă. Vedem cine reprezintă aastăzi opoziția în România”, a mai spus Tăriceanu.Liderul ALDE a mai susținut în discursul său că nu este patriotic să lupți împotriva corupției încălcând legea, adăugând că esența protocoalelor este că „acuzații erau condamnați în baza informațiilor și nu în baza probelor”.„Înalții funcționari publici din ministere nu mai au curajul să semneze absolut nimic pentru că asupra lor planează amenințarea cu anchetarea de DNA. (...) Sigur că acum ne putem explica de ce proiectele din infrastructură, trasport, în domeniul sănătații,e ducației, merg atât de greu. Dar par că acele lucruri nu l-ar fi ajuns” a declarat Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.El a punctat că în acest context au fost inventate protocoalele secrete între SRI și justiție.„Au închis cercul prin invetarea protocoalelor secrete. S-au spus multe despre aceste protocoale, dar esența lor este simplă: judecătorii primeau într-un plic informații, atenție - informații, nu probe, confidențiale despre acuzați, informații la care acuzații și avocații lor nu aveau acces ca să se poată apăra cum este normal. Acuzații erau condamnați în baza informațiilro și nu în baza probelor. Asta este cheia simplă a protocoalelor secrete. De ce au făcut unii judecători acest lucru? Probabil că unii au crezut că fac ceva patrioritic. Ei bine nu știu dacă este ceva patriotic să lupți împotriva corpuției încălcând legea.” a completat Călin Popescu Tăriceanu.El a mai spus că „trebuie să existe un moment zero”.„Trebuie să existe un moment zero, să tragem linie și să o luăm de la capăt”, a conchis liderul ALDE.Tăriceanu a mai declarat la ședința PSD de la Parlament că toți au sperat la un partener în președintele Klaus Iohannis și nu la al doilea "Băsescu", dar urmările s-au văzut, notează Mediafax.„Am fi putut face mai mult dacă găseam în presedinte un partener onest. Am sperat și eu să avem un partener care să ne ajute în stoparea erodării sistemului de justiție, am sperat să avem un partener pentru o Românie puternică și demnă. Am sperat un partener echilibrat, un președinte care să se gândească la tară și abia în al doilea rând la un mandat”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.Liderul ALDE spune că au fost și pierderi, dând exemplul celor două Cabinete PSD-ALDE schimbate.„Am sperat și eu ca și dumneavoastră să nu avem un al doilea Băsescu. În aceste lupte de gherilă am avut și pierderi: două guverne, mulți am fost târâți în fața procurorilor, dar nu ne-am pierdut speranța că putem aduce România în rândul țărilor democratice”, a mai spus Tăriceanu.Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a mai declarat duminică, în cadrul Consiliului Național PSD, că atitudinea unor lideri UE sau firme față de țara noastră duce la opinia conaționalilor că suntem tratați ca o țară de mâna a doua, notează Mediafax.„Protestele din vară au fost tratate pentru a stigmatiza, dar în Franța protestele sunt tratate cu mănuși, ca să nu mai spun de protestele din Belgia, Germania. Acțiuni mult mai dure din țări europene sunt considerate legitime, în timp ce aici au fost catalogate ca stat corupt și totalitar”, a declarat el.Tăriceanu a vorbit și desăre dubla măsură a unor firme în privința unor state precum România.