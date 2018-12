Barna: Îi doresc succes lui Dacian Cioloș pentru noul partid. Vor fi partenerii noștri cei mai apropați, va trebui să luptăm împreună

"Îi doresc succes lui Dacian Cioloş și echipei din jurul lui, cu noul partid PLUS. Noul partid este un mare câștig pentru democrația românească. Ei vor continua să fie partenerii noștri cei mai apropiați. Știu că USR și PLUS au aceleași obiective, de a salva România de corupție și sărăcie. Trebuie să ne implicăm toți în lupta pentru Europa, pentru civilizație, pentru bunăstarea oamenilor cinstiți din România. Va trebui să luptăm împreună, fără compromisuri, împotriva corupției și grupului infracțional organizat PSD-ALDE ce încearcă să ne îndepărteze de Uniunea Europeană.La următoarele alegeri, românii trebuie să aibă alternative serioase la coaliția PSD-ALDE, să dovedească că sunt uniți împotriva corupției și penalilor, să demonstreze - prin vot - că vor o Românie curată, prosperă și Europeană. Vă încredințez că facem tot este în puterea noastră pentru a oferi această alternativă," a scris Barna. Liderul USR a afirmat joi, într-un interviu Adevărul , că pe lista USR de la alegerile europarlamentare nu vor fi oameni "puși cu mâna" de la partidul lui Dacian Cioloș, în cazul în care înregistrarea formațiunii Mișcarea România Împreună nu se finalizează până la finalul lunii ianuarie. În cazul în care însă se face o alianță între cele două partide, Barna admite că este o variantă ca Dacian Cioloș să fie cap de listă.În plus, Barna a admis că este un susținător al unei alianțe între cele două partide la alegeri.