VIDEO Dacian Cioloș anunță că are un nou partid. Se numește Partidul Libertății, Unității și Solidarității - PLUS

De asemenea, el a anunțat că luni cei opt membri fondatori ai Mișcării România Împreună vor cere în instanță retragerea dosarului de înregistrare a MRÎ.​





”Au trecut opt luni de când noi ne organizăm pe teren și acest dosar trenează în Justiție. Oameni care nu doresc ca noi să avem acest vehicul (un partid politic - n.r.) încearcă să împiedice, să facă să treneze acest proces de înregistrare. Dacă mergem în acest ritm, am concluzionat deja de prin septembrie, riscăm să ajungem în martie, aprilie, mai și să nu fim în măsură să candidăm la următoarele alegeri, la sfârșitul lunii mai. În septembrie am decis să ne gândim la o alternativă și colegi de-ai noștri, care împărtășesc aceleași valori, aceleași principii, oameni anonimi dar care au vrut să dea o mână de ajutor, au depus o cerere de înregistrare a unui partid politic. Astăzi vreau să vă anunț că acel partid politic este înscris în Registrul partidelor politice din România, deci astăzi vreau să vă anunț, dragi prieteni, că avem partidul nostru politic”, a anunțat Cioloș la Cluj Napoca, potrivit Mediafax.Fostul premier a precizat că formațiunea se numește Partidul Libertății, Unității și Solidarității, pe scurt PLUS.”Vrem să construim o Românie care să pe pe plus. Vă invit pe toți începând de astăzi să veniți alături de noli să vă înscrieți. Acesta va fi partidul cu care vom schimba România în bine”, a adăugat Cioloș.