Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură: Dacă nu era dosarul lui Tăriceanu, să îl țină Dragnea în lesă, rupeam voturi și de la ALDE

El a mai spus că, pentru aprobarea moțiunii de cenzură, mai sunt necesare 65 de voturi, care ar trebui să vină și de la parlamentarii PSD și ALDE, nu numai de la neafiliați. De asemenea, el a exclus varianta înlocuirii Vioricăi Dăncilă cu un premier tot de la PSD.





Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, referitor la anunțul Opoziției privind moțiunea de cenzură, că până la depunerea documentului se pot discuta „doar teorii” și că „deocamdată nu există nicio alternativă”. El a mai spus că se pune întrebarea dacă „Opoziția vrea sau nu să guverneze”.

„Ce ar fi dacă nu am fi depus moțiunea de cenzură? Întotdeauna am studiat cu mare atenție momentele, astfel încât să generăm moțiunea de cenzură în momentul în care există cele mai mari șanse să obținem voturi suplimentare din zona guvernamentală. Acum e un moment în care există o stare de tensiune, de nemulțumire în cadrul partidului de guvernământ. Au fost tensiuni de-a lungul timpului și între partidul de guvernământ și ALDE. Dacă nu apărea dosarul ăsta a lui Tăriceanu să-l prindă și mai abitir, să-l țină Dragnea în lesă, probabil puteam să rupem niște voturi din zona ALDE. De asemenea, se vede clar că au plecat mulți parlamentari de la PSD și probabil vor vota moțiunea de cenzură”, a declarat Ludovic Orban.El le-a transmis liderilor UDMR că ar trebui mai întâi să-și dorească înlocuirea actualului Executiv, apoi să întrebe cine ar urma să fie premier.„Această punere în scenă creeaza un alibi pentru cei din zona UDMR, pentru ce au făcut în ultimii doi ani, doi ani în care UDMR a girat toate porcăriile PSD. (...) Realitatea e că de doi ani UDMR e alături de PSD și l-a ajutat în cele mai dificile momente. Nu a votat nicio moțiune de cenzură sau simplă, are un protocol de colaborare parlamentară, are reprezentanți care nu sunt în prima linie... Prima și cea mai importantă întrebare e cum se poziționează UDMR față de acest guvern. Numai dacă acest guvern va cădea prin moțiune de cenzură se poate discuta de o nouă formula de guvernare, una mult mai bună”, a adăugat Orban.Moțiunea de cezură pentru demiterea Guvernului condus de Viorica Dăncilă a fost depusă, vineri, în Parlament.163 de parlamentari au semnat textul moțiunii de cenzură inițiată de Opoziție.Este vorba de 68 deputați și 25 senatori liberali, 27 de deputați și 12 senatori USR, 12 deputați PMP, șase parlamentari neafiliați și 13 parlamentari Pro România.