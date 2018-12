Barna, după întâlnirea la Guvern: Premierul și ministrul Justiției au fost foarte fermi că nu intenționează să dea OUG pentru amnistie și grațiere, pentru moment

Viorica Dăncilă a susținut, la finalul discuțiilor cu liderul PSD, Liviu Dragnea, din 6 decembrie, că nu a avut nicio discuție legată de o Ordonanță de Urgență privind amnistia și grațierea și că nu există un astfel de act normativ pe masa Guvernului."

"Nu avem așa ceva pe ordinea de zi. Nu am așa ceva pe masa Guvernului. În calitate de prim-ministru, nu am un act normativ care să prevadă așa ceva", a declarat Dăncilă.

"Au fost foarte fermi ca nu intenționează și nu au in discuție în acest moment. Au repetat de câteva ori. Ambii au spus foarte clar că nu există așa ceva în dezbatere, nu lucrează la asta pentru moment. Am încercat să aflăm un termen, bineînțeles că nu am aflat", a declarat Barna, după întâlnirea avută la sediul Guvernului pe tema OUG pe Codurile penale.