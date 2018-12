PNL a prezentat propriul proiect de buget pe 2019: Eliminarea supraccizei la combustibil și a TVA defalcat, creșterea pensiilor și alocațiilor

"Vom ținti un deficit de 2% din PIB pentru anul viitor, ceea ce înseamnă că ținem cont de recomandarea Comisiei Europene de a reduce deficitul structural cu 0,8 puncte procentuale în 2018, și bineînțeles este un pas important în obiectivul național de aderare la zona euro. O altă schimbare importanta, soldul primar al deficitului va fi folosit tot pentru investiții publice. Bugetul din 2018 a avut investiții estimate la 4,2% din PIB, dar nu cred că vor termina cu o cifra mai mare de 3%.Este momentul ca cineva să se gândească la acest lucru. Vom construi un guvern cu 15 ministere, asta înseamnă o raționalizare a cheltuielilor publice inutile. Știm foarte bine că majoritatea acestor ministere sunt populate cu beizadele, amante, prieteni ai celor din familia PSD-ALDE, toți aceștia vom vedea dacă își vor mai găsi loc în guvernarea viitoare, din punctul meu de vedere nu vor mai fi acolo. Trebuie să tăiem acest tip de finanțare a partidelor politice prin bugetul de stat, direct de la bugetul de stat" a declarat senatorul PNL Florin Cîțu, într-o conferință de presă,El a prezentat și măsuri pe partea de fiscalitate."Trei lucruri pe care le luăm în calcul - eliminarea supraccizei la combustibil, eliminarea TVA defalcat, și vă spun că eliminarea TVA defalcat va aduce bani la buget, pentru că în acest moment companiile nu mai plătesc, este un haos total acolo, și vom elimina supraimpozitarea contractelor part-time, asta pe parte de fiscalitate. Pe parte de cheltuieli măsurile importante - cheltuielile de personal la 8,6% din PIB, înseamnă că menținem Legea salarizării unitare.Nu vom interveni asupra Legii salarizării unitare în niciun fel așa cum a fost ea trecută în Parlament, deși am criticat, deși nu am fost de acord, în acest moment nu este un moment oportun de a intra pe Legea salarizării unitare, vom rămâne cu aplicarea Legii salarizării unitate", a mai spus Cîțu."Avem la partea de investiți proiectele mari de infrastructură. Aceasta este imaginea și am construit-o pe cifrele care vin de la Comisia Națională de prognoză. Nu am intervenit pe cifrele de creștere economică, am luat cifrele de acolo, dar ne-am uitat la modul în care sunt distribuiți banii în economie și ca o concluzie, guvernarea liberală alături de partenerii noștri, este o guvernare care va pune accentul pe investiții. În acest moment, din cheltuielile bugetare, la investiții se duc 10% din cheltuieli și 30% către cheltuielile de personal. Acest raport se va schimba și gradual vom crește partea de cheltuieli de investiții" a precizat vicepreședintele PNL.La rândul său, secretarul general PNL Robert Sighiartău a propus creșteri de alocații și pensii și investiții în infrastructură."Ne-am propus ca prin acest proiect de buget, dacă Partidul Național Liberal va veni la guvernare de la începutul anului 2019, autostrada de centură a Bucureștiului să fie printre prioritățile Partidului Național Liberal", a spus el."Vrem ca din 1 ianuarie 2019 familiile să beneficieze de creșterea alocațiilor pentru copii, cu 80%. Este o măsură extrem de importantă. Ne confruntăm cu mari probleme demografice în România. Stimulăm familiile din România și ne dorim să avem politici concrete pentru a stimula demografia și pentru ca aceste familii să rămână, aici, în țară. Anul trecut au plecat mai mult de 200.000 mii de oameni din România.Nu în ultimul rând, vrem ca din 1 ianuarie 2019 pensiile românilor să crească cu 10%. Din 1 ianuarie 2019, nu din iulie, nu din august cum a făcut Partidul Social Democrat si ALDE. Sunt foarte multe propuneri pe care Partidul Național Liberal le are și este dispus sa le implementeze dacă preia guvernarea de la 1 ianuarie 2019, însă astăzi v-am dat câteva direcții principale", a mai detaliat deputatul liberal.Întrebat de unde vor veni finanțările pentru aceste proiecte, Cîțu a răspuns: "Cheltuielile de capital sunt finanțate din buget și aici avem veniturile fiscale și, cealaltă parte, componenta de fonduri UE, și aici am arătat sume care vin de la UE. Diferența dintre Partidul Național Liberal și coaliția toxică PSD-ALDE, este că noi vom face toate aceste investiții folosind fonduri europene, nu acele PPP-uri care sunt făcute doar pentru a fura banii de acolo. Noi folosim fonduri europene, România are fonduri europene pentru Coridorul IV, de exemplu, are și pentru autostrada Unirii. Este o combinație, bani de la buget plus fonduri europene."