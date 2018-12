DOCUMENT UPDATE Moțiunea de cenzură, intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea – Dăncilă, rușinea României!", va fi depusă vineri; votul - joia viitoare / Ce argumente aduce opoziția

Fragmente din document:



"Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a opoziției, ci o urgență națională!Grupul infracțional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României a slăbit statul, ca să și-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând.Afirmăm cu putere și cu toată responsabilitate că este periculos pentru interesele naționale ca țara să rămână pe mâna acestui grup infracțional organizat, care distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică a României, într-un moment de instabilitate internațională.Cei care vor încerca să-l salveze, din nou, pe Liviu Dragnea, împotriva României, vor purta pe umeri o răspundere istorică. Pentru că alegerea pe care o veți face azi, doamnelor și domnilor din PSD, ALDE și UDMR, este între Liviu Dragnea și România.Cel mai mare protest din istoria acestei țări nu este în stradă. E unul tăcut și permanent. Sunt cei 4 milioane de români nevoiți să plece.La trei ani de la Colectiv, după mari promisiuni electorale, avem doar 11 paturi pentru arși și niciunul dintre acestea nu este conform standardelor europene moderne. Avem promisiuni electorale pentru alte șase centre de arși în țară, care au și cadrul legal și banii de la Banca Mondială pentru a fi construite. Azi avem două clădiri finalizate la Iași și la Timișoara, dar complet nefuncționale, din cauza achizițiilor întârziate. Celelalte patru există doar pe hârtie.În ceea ce priveşte justiţia, ştiţi bine că noi am susţinut şi vom susţine o justiţie independentă şi o luptă anticorupţie puternică. Hoţii cu hoţii, iar oamenii cinstiţi cu oamenii cinstiţi. Din păcate, cu PSD la guvernare nu vom avea niciodată MCV-ul ridicat, iar şansa noastră de a intra în Schengen va fi mereu compromisă."Sesiunea parlamentară se va încheia, cel mai probabil, pe 21 decembrie.Depunerea moțiunii are loc în contextul în care coaliția PSD-ALDE și-a pierdut majoritatea în Camera Deputaților, lipsindu-le 2 voturi pentru a nu depinde de alte partide. La Senat situația este ceva mai favorabilă, unde PSD are singur majoritatea necesară de 69 de senatori.Ce prevede regulamentul parlamentului:"Moţiunea de cenzură iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii.Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere."***"Guvernul Dragnea Dăncilă poate să cadă, poată fi înlocuit. Totul este o chestiune de voință politică. Partidele de Opoziție au demonstrat că au tenacitate, consecvență, oameni profesioniști, au voință politică și de mâine poate fi pus pe masa României un program de guvernare, astfel încât fiecare român să simtă că guvernul decide și gestionează pentru ei și nu pentru un grup restrâns de infractori și oameni fără discernămnt”, a declarat liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, potrivit Mediafax."Această moțiune de cenzură este o moțiune așteptată și necesară pentru societatea din România și pentru situația actuală în care se află țara noastră. (...) Sunt elemente care dau încredere și cumva speranță pentru rezultatul acestei moțiuni. În egală măsură, această moțiune de cenzură trebuie dezvătută și trebuie să avem spațiu de dezbatere în societate, să nu fie îngropată printr-un artificiu al PSD și din această perspectivă vom înregistra moțiunea vineri pentru a avea posibilitatea ca luni să fie prima citire a moțiunii și apoi undeva joi să fie votul moțiunii”, a declarat și președintele USR, Dan Barna.La rândul său, președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a afirmat că guvernul Dăncilă trebuie demis pentru că nu a alocat niciun leu în proiectul de buget pe 2019 pentru Autostrada Pitești Sibiu, București - Brașov sau Iași Târgu Mureș."A trebuit să dăm în Parlament o lege prin care să obligăm guvernul să răspundă unor priorități naționale pe proiectul autostrăzii Iași-Târgu Mureș pentru a conecta Moldova la Europa printr-o autostradă", a precizat Tomac.