Olguța Vasilescu: Categoric ar trebui o ordonanță pe amnistie și grațiere pentru că nu mai există cale de atac pentru cei condamnați de completurile de cinci, declarate ilegale

„Din punctul meu de vedere, categoric da (ar trebui dată OUG privind amnistie și grațiere-n.r), pentru că la ora actuală nu mai există căi de atac pentru persoanele care au fost judecate și condamnate de completurile de cinci declarate ilegal, nu mai vorbim despre protocoalele de colaborare între SRI și DNA care de asemenea au fost ilegale și au adăugat la lege. Acești oameni trebuie să aibă măcar o procedură să se poată apăra. Avem niște decizii ale unor instanțe”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, întrebată dacă ar trebui emisă ordonanța pe amnistie și grațiere.Fostul ministru a precizat însă că nu s-a discutat despre această ordonanță la ședința CExN al PSD de luni. „Sigur nu se vorbește despre amnistie și grațiere așa cum aud că la sfârșitul acestui an sau săptămâna viitoare. Nu s-a discutat despre ordonanța despre amnistie și grațiere. S-a discutat despre articolele care au fost declarate constituționale pe Codul penal și Codul de procedură penală, de către CCR, și ideea a fost că din moment ce procedura este completă, adică aceste articole au trecut și de Parlament și de CCR, Guvernul își poate asuma o ordonanță de urgență doar pentru aceste articole. Cele care au fost declarate neconstituționale automat se întorc la votul Comisiilor”, a adăugat Olguța Vasilescu, în Parlament.Premierul Viorica Dăncilă exclude, însă, o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere, până la finalul anului, spunând că nu are pe masă acest act normativ și nu a discutat cu nimeni despre acest proiect. "Nu avem așa ceva pe ordinea de zi, nu am așa ceva pe masa guvernului.(...) În calitate de prim-ministru nu am un act normativ care să prevadă așa ceva. Nu am avut o discuție, deci nu pot să vă spun. Eu nu știu dacă se impune o discuție", a declarat Viorica Dăncilă.Întrebată punctual dacă exclude o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere, până la finalul anului, premierul a spus: "Da (...) V-am spus că nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie și grațiere".Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marți, la Bruxelles, că o ordonanță de urgență privind amnistia şi graţierea nu este un act de clemenţă pe care "şi-l doresc doar unii".