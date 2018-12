UPDATE Moțiunea de cenzură: PNL își face calculele pentru depunerea textului; posibilă amânare de câteva zile / Orban: Se depune săptămâna aceasta

"PNL își dorește pentru România un alt Guvern. PNL consideră cu Guvernul României este cel mai prost Guvern din istoria României, și trebuie înlocuit cât mai rapid cu Guvern care să aibă capacitatea să exercite în cele mai bune condiții Președinția Consiliului UE și care să aducă beneficii maxime din această misiune. De aceea am luat decizia de a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernlui Dăncilă. Am mandatat liderii grupurilor parlamentare ai PNL ca împreună cu ceilalți parteneri din Opoziție să finalizeze textul moțiunii de cenzură și să depună moțiunea săptămâna aceasta", a afirmat Ludovic Orban, la încheierea BEx al PNL de marți, potrivit Mediafax. .Întrebat de ce nu va depune miercuri PNL moțiunea de cenzură în Parlament și se gândește să amâne demersul pentru ziua de vineri, Orban a răspuns: "Asta este decizia PNL și ea va fi respectată".Moțiunea trebuia depusă astăzi sau mâine, miercuri, însă este posibil să fie amânată, după ce cei din PSD-ALDE au luat în calcul convocarea plenului reunit asa încât citirea să aibă loc la finalul săptămânii acesteia, când mulți parlamentari sunt plecați din București, iar luni să fie dezbaterea și votul.O altă variabilă la care se gândesc cei din conducerea PNL este și ordonanța de urgență anunțată de PSD pe codurile penale, care ar urma să fie depusă până la finalul anului. Moțiunea ar putea fi depusă așa încât să coincidă cu OUG.Parlamentul își încheie sesiunea, cel mai probabil, pe 21 decembrie.Ce prevede regulamentul:"Moţiunea de cenzură iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii.Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere."Semnăturile pentru depunerea moțiunii sunt strânse, liberalii urmând să definitiveze forma textului.