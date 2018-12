Cazul Tăriceanu: raportul pe cererea DNA de urmărire penală, amânat pe 21 decembrie

Răspunsul DNA:



În cadrul biroului permanent de la Senat au fost 4 voturi împotriva amânării, de la USR și PNL, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.Comisia juridică ar fi trebuit să dea un raport marți, 11 decembrie. Acest raport a fost amânat pentru ca și alți senatori să poată consulta dosarul.Amintim că surse politice declarau săptămâna trecută că luna aceasta nu mai este timp suficient să se discute situația președintelui Senatului și votul va rămane cel mai probabil pe sesiunea din februarie 2019.În plus, surse politice declaraseră pentru Hotnews.ro că amânarea votului în Senat ar avea legătura cu faptul că în cazul lui Tăriceanu faptele s-ar prescrie pe 31 decembrie.Hotnews.ro a solicitat DNA să spună care este data la care se îndeplinește termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul faptelor pentru care DNA a transmis referatul privindu-l pe Călin Popescu Tăriceanu către Parchetul de pe lângă ICCJ în vederea sesizării Senatului pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale."În cauza la care faceţi referire se aplică dispoziţiile art. 155 alin 3 din Codul Penal, respectiv <<întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei>>.Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei.(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale.Termenele de prescripţie a răspunderii penale(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani;e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.***DNA a solicitat Senatului încuviințarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu pe 7 noiembrie, acesta fiind acuzat de luare de mită. În codul penal, luarea de mită se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.Concret, Tăriceanu ar fi primit, în perioada 2007-2008, aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.Firma la care fac referire procurorii este Fujitsu Siemens Computers, cea de al cărui nume a fost legat şi dosarul Microsoft, în care au fost implicaţi mai mulţi demnitari români.În anul 2014, Fujitsu Siemens GmbH Austria a făcut un denunţ cu privire la infracţiuni efectuate de angajaţii români în legătură cu încheierea şi derularea contractului pentru licenţe Microsoft din 2004 cu Guvernul României.Fujitsu Siemens Computers a mai fost implicată în alte cauze penale privind închirierea de licenţe Microsoft. În 2016, procurorii l-au acuzat pe fostul şef al Secretariatului General al Guvernului Eugen Bejinariu de abuz în serviciu, pentru că a iniţiat şi susţinut proiectele a două hotărâri de Guvern, prin care s-a aprobat încheierea de licenţe între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft. Atunci s-a invocat, în mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru aceste produse.​