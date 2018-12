Dan Barna: Nu se pune problema ca Dacian Cioloș să candideze pe listele USR la alegerile europarlamentare

"Urmărind calendarul, și chiar am făcut o analiză care a pornit de 26 mai înapoi, ce înseamnă campania, ce înseamnă strângerea cele 200.000 de semnături, cu siguranță va trebui să avem o decizie până la finalul lunii ianuarie", a afirmat Dan Barna, citat de Mediafax. Precizarea a fost făcută la finalul comitetului politic al USR de sâmbătă, în care a fost validată lista candidaților la alegerile europarlamentare.Președintele USR a mai spus că la ședința comitetului politic al USR a fost votată, cu peste 70%, susținerea comisiei partidului care poartă discuții cu Mișcarea România Împreună a fostului premier tehnocrat.Dan Barna a adăugat că nu se pune problema ca Dacian Cioloș să candideze pe listele USR "E una dintre variantele dezbătute și de noi în cadrul Comitetului Politic. Categoric există un larg consens s-a văzut și la votul pentru menținerea Comisiei. A fost un vot de peste 70% de susținere a continuării activității comisiei și a discuțiilor pentru a găsi cea mai bună variantă. Nu se pune problema ca Dacian Cioloș să participe pe listele USR. Subiectul de discuție este acea alianță care să genereze o listă comună la alegerile europarlamentare. Asta depinde de organele decizionale ale celor două partide. Așteptăm ca și România Împreună să devină vehicul politic și vom vedea în momentul acela care este cea mai bună opțiune pe termen scurt și pe termen lung", a explicat Barna, întrebat despre posibilitatea unei candidaturi a USR și MRÎ, pe liste comune la alegerile europarlamentare.Liderul USR a mai spus că, vineri, a avut loc o dezbatere despre extinderea partidului. Dacă acum USR a ajuns la 7.000 de membri și 260 de filiale, formațiunea își propune ca în anul următor să ajungă la 20.000 de membri și 800 de filiale."Ieri (vineri - n.r.) am avut dezbaterea pe extindere. USR a crescut semnificativ. În momentul de față avem aproximativ 7.000 de membrii și 260 de filiale și acoperim practic 49,3% din populația țării. USR este prezent oficial în jumătate de Românie, la doi ani de la intrarea în Parlament. Departamentul de extindere a fost condus de Cristian Ghinea care, probabil, neîntâmplător este și pe primul loc în lista pentru europarlamentare. E cumva cred o recunoaștere a eforturilor pe care le-a făcut pentru partid. Dacă acum avem 7.000 de membri, ne propunem ca în următorul an să ajungem la 20.000 și un număr de 800 de filiale. Avem niște obiective de creștere foarte ambițioase și fiecare filială și-a asumat aceste obiective", a conchis Barna.Pe 29 noiembrie, USR a stabilit lista finală a candidaților pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019, aceasta fiind deschisă de Cristian Ghinea şi Clotilde Armand. Lista candidaţilor USR cuprinde 43 de membri care vor reprezenta formaţiunea la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.