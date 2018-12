Iohannis amână numirea noilor miniștri și-i atacă dur pe Dragnea și Dăncilă: Acest Guvern e condus de infractorul Dragnea prin interpuși /Dăncilă nu înțelege cum funcționează statul

Șeful statului a comentat că, deși Dăncilă a sesizat CCR, acest lucru nu va rezolva problema, deoarece aceasta „nu este una constituțională, este una politică”.Iar aceasta, a spus Iohannis, are două cauze: „de facto, România nu are prim-ministru, a doua, inabilitatea PSD de a face politică”.Președintele a afirmat că așa cum a acționat Viorica Dăncilă a demonstrat că „această doamnă nu înțelege cum funcționează statul”. El a explicat că șefa Guvernului i-a transmis o solicitarea de remaniere, apoi o a doua fără a aștepta răspunsul la prima, iar, în final l-a sunat să-l întrebe când va da un răspuns privind remanierea.„Noi nu suntem puşi pentru a ne trimite hârtii, ci pentru a rezolva problemele statului, iar aceasta se face prin colaborare”, a precizat Iohannis.Șeful statului a adăugat că premierul confundă Guvernul cu partidul și a lansat un atac la PSD și Liviu Dragnea.„Constat că PSD si-a pierdut sub acest Dragnea capacitatea de a acționa politic. PSD guvernează prost. (...) PSD nu mai este capabil să negocieze politic. Încearcă să-și impună voința prin politica pumnului în gură. Pentru mine este inacceptabil”, a spus el.Întrebat cine conduce Guvernul, dacă Dăncilă nu o face, Iohannis a răspuns : „acest Guvern e condus de infractorul Dragnea prin interpuși”.Președintele a spus în final că refuzul său de a numi noii miniștri nu blochează activitatea Guvernului, așa cum au reclamat Dăncilă, Dragnea și ceilalți lideri ai PSD.„Dacă s-a ajuns în această fază să stabilească CCR, voi aștepta decizia CCR și după aceea voi acționa constituțional”, a precizat el, comentând că ar fi intenționat să găsească o soluție „elegantă și pentru premier”, mai exact o discuție cu ocazia CSAT. „Acum, situația s-a schimbat și va afla argumentele mele la Curtea Constituțională”, a mai spus președintele.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, în debutul ședinței de Guvern, că a sesizat Curtea Constituțională a României pentru a soluționa "blocajul" pe care l-a creat președintele Klaus Iohannis prin neluarea deciziei de numire a miniștrilor Transporturilor și Dezvoltării. "Singura situație incertă în acest moment este creată de domnul Iohannis prin blocajul numirilor în două domenii importante, la Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării. Cred că jocul politic trebuie să înceteze în această perioadă. Ne dorim să avem o Președinție (a Consiliului UE - n.r.) de succes, iar acest lucru se poate face doar oferind legitimitate tuturor miniștrilor din Cabinet. De aceea astăzi am sesizat CCR pentru a soluționa acest blocat creat de domnul președinte. Nu mi-am dorit acest lucru, nu îmi doresc acest lucru, dar intereseul României este mai presus de o ambiție, de interesul politic sau de o campanie electorală", a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, la începutul ședinței de Guvern.Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, referitor la o decizie privind numirile de la ministerele Dezvoltării și Transporturilor, că analiza este încă în lucru, dar remanierile sunt făcute de ochii lumii, fiind înlocuiți oameni slabi cu alții și mai slabi. Întrebat care este soluția pentru a ieși din impas Cabinetul Dăncilă, șeful statului a spus: "Soluția e a PSD. Nu au decât să vină cu oameni performanți. Nu am finalizat analiza". Lia Olguța Vasilescu, cea respinsă la ministerul Transporturilor și propusă acum la Dezvoltare, a declarat că de joi Ministerul Transporturilor intră în blocaj deoarece nu mai există ministru. Klaus Iohannis a anunțat de săptămâna trecută că va lua o decizie după 1 Decembrie în ceea ce privește cea de-a doua remaniere guvernamentală privind portofoliile de la Transporturi și Dezvoltare. Șeful statului i-a respins pe Ilan Laufer la Dezvoltare și Lia Olguța Vasilescu la Transporturi, noile propuneri ale premierului Viorica Dăncilă fiind Lia Olguța Vasilescu pentru portofoliul de ministru al Dezvoltării și Mircea Drăghici pentru Transporturi.