Băsescu: România trebuie să respingă extrădarea jurnalistului Kamil Demirkaya. Nu suntem pașalâc turcesc

„Nu suntem paşalâc turcesc, ci buni prieteni şi parteneri egali ai Turciei. Autorităţile din Turcia au cerut extrădarea ziaristului Kamil Demirkaya pentru opiniile criticele exprimate prin presă, la adresa puterii de la Ankara. În mod cert, acesta nu va avea parte de un proces corect în Turcia, nu-i vor fi respectate drepturile iar viaţa jurnalistului va fi în pericol. România trebuie să se comporte ca un stat membru al Uniunii European, în care valori precum dreptul la liberă exprimare este respectat şi să respingă extrădarea jurnalistului Kamil Demirkaya. Sper că instituţiile Statului Român nu vor acţiona ca pe vremea când eram paşalâc turcesc”, a scris Băsescu pe Facebook.Curtea de Apel București a amânat pentru 14 decembrie procesul privind cererea de extrădare formulată de autoritățile turce pe numele lui Kamil Demirkaya.Avocatul jurnalistului turc a cerut judecătorului de la Curtea de Apel București un răgaz de opt zile pentru a-și pregăti apărarea, iar procurorul de ședință nu s-a opus solicitării.La termenul de joi, Kamil Demirkaya a dat o declarație în fața magistraților: „Eu, la origine, sunt cadru didactic și ziarist. Lucrurile de care sunt învinuit – că am deținut un cont și bani la banca Asia, că pe telefonul meu se regăsește o aplicație, care poate fi downloadată de oricine. Banca Asia e o instituție bancară inaugurată de fostul premier și președinte (n.r. – face referire la Recep Erdogan). Când am venit în România am făcut totul legal: am permis de ședere, am contract de închiriere (n.r. – pentru locuință), am contract de muncă, copilul meu merge la o instituție de învățământ acreditată. Menționez că motivul real al acuzațiilor care mi se aduc e că am lucrat la aceste instituții de învățământ (n.r. – ca profesor la o serie de licee, în Republica Moldova) și la acest ziar (n.r. – publicația Zaman) care a fost închis de către autoritățile turce (...) Aceste acuzații mi se par caraghioase. Atașez cazul recent al unui om de afaceri din Marea Britanie pentru care s-a refuzat extrădarea în Turcia. Am încredere în justiția din România și speranța mea e că nu va fi acceptată cererea de extrădare. Poziția mea e că mă opun acestei extrădări. Motivul principal este că justiția nu funcționează în Turcia. Există tortură acolo și metode neortodoxe care se folosesc împotriva deținuților”, a declarat Kamil Demirkaya. La ieșire din sala de judecată, Demirkaya a declarat jurnaliștilor că a făcut o solicitare de azil politic în România. Nu a făcut-o până acum deoarece a considerat că nu este cazul, de vreme ce stătea legal pe teritoriul României. „Nu doresc să fiu trimis în Turcia. Dacă urmăriţi ştirile de acolo, justiţia nu funcţionează. Cadrele didactice şi jurnaliştii sunt o ţintă pentru autorităţile de acolo. În momentul de faţă, conform statisticilor, din 326 de ziarişti încarceraţi la nivel global, aproximativ 170 sunt reţinuţi în Turcia”, a declarat Kamil Demirkaya.