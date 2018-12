Iohannis anunță că nu a luat o decizie privind remanierea, dar are o concluzie: PSD sub conducerea lui Dragnea nu e capabil să genereze un guvern performant. Acest circ nu trebuie să continue

„Suntem la al treilea guvern care nu e cu nimic mai bun. Avem guvernare pesedistă foarte, foarte slabă. Înlocuim oameni slabi cu alți oameni slabi. Au intrat într-un fel de circ. Eu nu sunt de acord să se continue în acest circ. Prima concluzie e că aceste remanieri sunt făcute de ochii lumi. Așa nu se poate și nu voi fi de acord să se continue”, a spus Iohannis.Șeful statului a adăugat „soluția e la PSD, să vină cu oameni performanți”.Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că decizia de a sesizat CCR în legătură cu amânarea numirii miniștrilor Dezvoltării și Transporturi de către Klaus Iohannis va fi o decizie luată de premierul Viorica Dăncilă, cu susținerea coaliției.„O sa avem o discuție și eu și domnul Tariceanu cu domnul Toader și cu doamna Dăncilă. Mâine (joi - n.r.) sigur va avea loc această discuție, dar o acțiune trebuie făcută pentru că e clar că asta vrea Iohannis. Am înțeles că la Transporturi deja se intră în blocaj de mâine. Eu o să am o discuție cu dumnelui în seara asta și, după ce discutăm, mâine o să pot să discut eu singur cu doamna Dăncilă și cu domnul Toader”, a declarat Liviu Dragnea marți la Parlament.Întrebat dacă o decizie cu privire la amânarea președintelui Klaus Iohannis de numire celor doi miniștri ar putea fi luată în Comitetul Executiv al PSD, Liviu Dragnea a spus că decizia va aparține premierului Vorica Dăncilă, cu susținerea coaliției PSD-ALDE. „Noi am discutat la noi în structurile de partid despre aeastă situație, domnul Toader am înțeles că a făcut documentul respectiv, deci va fi o decizie a prim-ministrului, având susținerea coaliției”, a afirmat Dragnea.De asemenea, liderul PSD a fost întrebat ce alte variante ar exista dacă președintele Klaus Iohannis refuză să semneze decretul de numire a lui Mihai Drăghici la Ministerul Transporturilor. „De ce să nu semneze decretul, pentru că s-au fabricat repede niște dosare pentru el și pentru Olguța Vasilescu? Am citit în presă”, a completat liderul PSD.Și fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi, la Parlament, în legătură cu amânarea pronunţării lui Klaus Iohannis privitor la cea de-a doua remaniere a guvernului Dăncilă pe portofoliile de la Transporturi şi Dezvoltare, că „de mâine nu vom mai avea ministru la Transporturi”.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți seară la România Tv, că va mai aștepta câteva zile, după care va sesiza Curtea Constituțională, în cazul în care președintele Klaus Iohannis va întârzia cu numirea miniștrilor Dezvoltării Regionale și Transporturilor.