Juncker, după întâlnirea cu Dăncilă: Mai există divergențe între Guvernul României și Comisia Europeană în privința statului de drept / Rămân convins că spre finalul mandatului acestei Comisii vom primi România în Schengen

"Se fac toate eforturile pentru independența justiției și respectare statului de drept. Nu aș vrea să punem pe același palier Polonia, Ungaria și România", a declarat Dăncilă.

Ea a mai spus că nu vede nicio legătură între exercitarea președinției Consiliului UE de către România și statul de drept.

„Mai există unele divergențe în ceea ce privește statul de drept, asta ține de relația cu Comisia Europeană”, a spus Juncker. „Intenția mea e ca România să devină membru al Schengen. În ultimul raport am atras atenția asupra punctelor slabe, am lucrat pentru a îmbunătăți pregătirea României ... Nu aș dori să îmi închei mandatul înainte ca România să devină membru Schengen”, a precizat el.Președintele Comisiei Europene a precizat că Guvernul României este pregătită pentru președinția Consiliului Uniunii Europene. "Am văzut azi cât de bine sunt pregătiți miniștrii pe domeniile lor si sunt convins că România va reuși să gestioneze un mare număr de propuneri aflate pe masa președinției Consiliului Uniunii Europene", a declarat Juncker.La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a susținut că în România este respectat statul de drept.