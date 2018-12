LIVE VIDEO Text PNL testează majoritatea PSD-ALDE: Propune revocarea lui Dragnea și a lui Florin Iordache. Deputații PSD și ALDE, mobilizați / Iordache refuză să supună la vot. Turcan: "Putem intra în grevă parlamentară"

Solicitarea a fost făcută cu puțin timp în urmă de liderul deputaților liberali, Raluca Turcan. Pe de altă parte, cei din PSD și ALDE s-au mobilizat de dimineață și nu este clar dacă cei din opoziție au șanse de reușită."În niciun caz nu voi supune votului", a spus Iordache, care le-a cerut liderilor de grup să vină la consultări. Iordache susține că cei de la PNL nu cunosc regulamentul. "Astăzi stăm pe procedură, să învățăm regulamentul. Nu pot supune la vot introducerea pe ordinea de zi dacă nu este unanimitate din partea liderilor de grup", a mai explicat Iordache.Turcan a cerut și schimbarea procedurii de vot, să fie prin ridicare de mâini, întrucât au fost probleme cu sistemul electronic care "votează la dispoziția conducerii Camerei Deputaților."***11.31 Iordache: Constat că nu au fost îndeplinite cerute de regulament. Liderii de grup nu au propus nimic. Închid ședința". Se huiduie în sală. deputații sunt strânși în dreptul microfonului de la tribună.Nu se aude ce spune Pirtea. "Domnu' Pirtea, vă faceți de râs. Sunteți în afara regulamentului."S-a reluat ședința. Marilen Pirtea a venit la tribună, nu la prezidiu, și a supus votului prelungirea programului. "Am dreptul să conduc ședința prin rotație, nu am condus-o niciodată. 112 voturi pentru!" Din sală se strigă "Vot, vot!". Iordache, de la prezidiu, a afirmat că acesta nu conduce ședința. Pirtea are microfonul tăiat și nu vrea să plece de la microfon. Lângă Pirtea a venit Suciu, liderul de grup al PSD.***"Oricum nu voi supune votului, puteți să faceți orice vreți", a încheiat Iordache, cel care conduce ședința."Unde sunt bărbații opoziției, de la Pro România, USR, de a ajuns doamna Turcan să încerce așa ceva?" s-a întrebat liderul deputaților PSD Daniel Suciu în plen. "Ați făcut toată mobilizarea pe care o puteați face. Nu v-a ieșit. Aveți o obsesie cu președintele Camerei Deputaților. Doamna Raluca Turcan, de la acest microfon nu se va suspune la vot ceva neregulamentar", a mai spus el.Liderul PMP, deputatul Eugen Tomac, a cerut la rândul său de la microfon revocarea lui Florin Iordache și apoi revocarea lui Dragnea.Deputatul PNL Tinel Gheorghe i-a cerut lui Iordache să își dea demisia, pentru gestul obscen făcut în plen. "Aveți onoare, domnule Iordache? A mai fost cineva care a spus să i se numere ouăle, știm unde am ajuns".Victor Ponta: "În numele celor care se aflau pe 3 iulie în incintă. Am suspus la vot schimbarea din funcție a doamnei Roberta Anastase. Atunci a fost un document f bine scris, iar grupul PDL a spus < >. Moment în care deputații PSD și PNL au spus că plenul este suveran. Am supus la vot, iar plenul suveran a votat. Sunt convins că nu am greșit. Trebuie să facem ca în 3 iulie 2012."Dan Vâlceanu, PNL: "Nu supuneți la vot pentru că vă este frică tocmai de voi, de trădările dintre voi."Suciu (PSD) a propus la schimb revocarea lui Marilen Pirtea, PNL, din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților.Tudor Benga (USR): Știți cum vă spune pe stradă lumea, domnule Iordache? Ciordache!" / Iordache îi taie microfonul: "Vă rog să vă cereți scuze". / Benga: "Sunteți un laș, dați-vă jos de pe scaunul ăla". / Iordache: "Nu ați înțeles nimic."Turcan: "Nu voi pleca de la acest microfon și am putea intra în grevă parlamentară dacă nu supuneți la vot aceste solicitări. Propuneri: prelungirea programului cu o oră; sistarea dezbaterilor generale; schimbarea procedurii de vot; să conducă ședința Marilen Pirtea."Pauză de consultări 20 de minute. PNL a depus un proiect de hotărâre pentru revocarea lui Dragnea din fruntea Camerei, pe motiv de încălcarea regulamentului și a Constituției. Acesta a fost însă respins în Biroul Permanent.Liberalii susțin și că Iordache a încălcat regulamentul prin faptul că a condus ședința fără să fie desemnat să facă acest lucru.Amintim că cei de la PSD și ALDE nu mai au majoritatea în Camera Deputaților, lipsindu-le, pe hârtie, două voturi pentru a nu depinde de alte partide, după ce patru deputați PSD au trecut la partidul lui Victor Ponta.Știre în curs de actualizare