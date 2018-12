Andreea Cosma, după ce a primit 4 ani de închisoare în primă instanță: Nu mă așteptam la condamnare / A fost o răzbunare din partea palierului Kovesi

Andreea Cosma, în prezent deputat, condamnată marți la patru ani de închisoare cu executare în primă instanță, a anunțat că a depus un denunț împotriva fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi, pe care o consideră vinovată pentru sentința primită, transmite Mediafax.





"Nu mă așteptam la condamnare, a fost o surpriză. Mă simt nedreptățită și, punând cap la cap piesele jocului, ce s-a întâmplat și ce urmează, îmi dau seama că acest lucru a fost o răzbunare din partea palierului, să spun, Laura Codruța Kovesi (...) Președintele completului de judecată la instanța de fond, că este primă instanță, format din doi judecători, este fostul procuror șef DNA Brașov, care la un moment dat a fost consilierul Laurei Codruța Kovesi", a declarat Andreea Cosma, la Antena 3.





Deputatul a anunțat că a depus un denunț pe numele Laurei Codruța Kovesi, precizând că mai există un denunț împotriva fostului procuror-șef DNA, dosar în care ea este martoră.





"Am depus un denunț împotriva Laurei Codruța Kovesi. Denunț înseamnă că am înștiințat organele de cercetare penală cu privire la săvârșirea unei posibile infracțiuni. De la momentul la care am derulat și am vrut să fac acest lucru, am primit niște amenințări verbale din partea anumitor persoane care au aflat de demersul pe care îl fac, îmi duc la capăt tot ceea ce am început, urmează până la sfârșitul săptămânii, vreau să fac dezvăluirile pe care vreau să le fac în legătură cu acest denunț. Din motive obiective, vreau să mă pregătesc până la sfârșitul săptămânii. Sunt martoră într-un alt dosar care o privește pe Laura Codruța Kovesi, împotriva căreia a fost făcut și depus alt denunț", a mai spus Andreea Cosma.